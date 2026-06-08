El Barça Basket sigue vivo en Liga Endesa. Sin embargo, esto no ha impedido que la rumorología en materia de mercado de fichajes sea una constante. Uno de sus grandes objetivos del verano es reforzar su perímetro. Para ello, la ristra de nombres ha sido extensa, desde perfiles más potentes en anotación como Sylvain Francisco o McKinley Wright, hasta más físicos y defensivos como Trent Forrest y Nick Weiler-Babb.

ASVEL se vuelve a entrometer por un objetivo del mercado de fichajes del Barça Basket

El superproyecto económico de ASVEL Villeurbanne viene copando la prensa especializada. Especialmente candente parece la información relativa a nuevos jugadores. Una de las circunstancias más llamativas de los nombres que vienen relacionándose con el conjunto lionés, es que muchos de ellos estaban en la agenda de fichajes del Barça Basket. A los Sylvain Francisco o Luwawu-Cabarrot ahora se suma Nick Weiler-Babb.

According to @Eurohoopsnet , Nick Weiler-Babb is in talks with Asvel Villeurbanne — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) June 8, 2026

Acorde a las informaciones de Eurohoops, Nick Weiler-Babb habría iniciado conversaciones con ASVEL Villeurbanne para acabar recalando este verano. El exterior alemán estuvo fuertemente vinculado al mercado de fichajes del Barça Basket. Sin embargo, parecía más un perfil ‘estilo Xavi Pascual’ y la no continuidad del técnico ha hecho decrecer los rumores sobre su persona.

Nick Weiler-Babb, una vuelta de turca al superproyecto económico

ASVEL Villeurbanne ha acabado entrometiéndose en varias ocasiones en el mercado de fichajes del Barça Basket y del Real Madrid. Sin embargo, hasta el momento, los lioneses han mantenido una línea clara. Sylvain Francisco, Luwawu-Cabarrot y Yabusele son jugadores de procedencia francesa. Prácticamente hasta la irrupción del nombre de Nick Weiler-Babb, la lista de nombres tenían ese denominador común.

Otra cuestión bastante relevante en la política de traspasos de ASVEL Villeurbanne es que Nick Weiler-Babb supone el rumor del primer jugador no mediático. El alemán es un perfil tácticamente correcto, además de un gran defensor. Hasta el momento, las aspiraciones veraniegas del cuadro de Lyon parecían enfocadas en incorporar superestrellas. Mientras tanto, el mercado de fichajes del Barça Basket sigue en standby.