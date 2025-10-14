El Real Madrid llega a una de las grandes citas de cada Euroliga. El próximo duelo contra el KK Partizan Mozzart Bet Belgrado es de esos compromisos que por escenario y rival están siempre marcados en rojo en el calendario. Los de Sergio Scariolo, con su plantilla de estrellas y experiencia consolidada en Europa, son uno de los favoritos cada año a ganar la máxima competición Europea. Partizan, bajo la dirección de Željko Obradović, buscará dar la sorpresa y poner a prueba la consistencia y el juego colectivo del Real Madrid.

El próximo rival del Real Madrid: quieren dar un paso adelante

Partizan ha arrancado la Euroliga con un balance positivo tras dos victorias en casa, que refleja su competitividad y margen de mejora. Los ajustes tácticos de Obradović, que hasta hace poco no estaba contento con su plantilla, se han visto reflejados en la defensa agresiva y la transición rápida, aunque todavía se observan momentos de desconexión que deberán corregirse para enfrentar a rivales de mayor calibre.

El rendimiento colectivo muestra un equipo que se entiende en la pista. El siguiente reto es exigente. El Movistar Arena, aún con la imagen de el ultimo enfrentamiento en cuartos de final en la memoria, supone un reto exigente para tratar de lograr la primera victoria fuera de casa. La integración de jóvenes talentos como Mitar Bošnjaković y Arijan Lakic añade frescura y energía, aportando soluciones alternativas en momentos de presión. Este arranque promete un desarrollo, donde Partizan deberá consolidar consistencia para pelear por los puestos de playoff en la Euroliga.

Con Fichajes a la altura de las expectativas

Para dar este paso adelante, los Serbios se han encargado de hacer un mercado de fichajes a la altura de las expecativas. El fichaje de Jabari Parker se ha hecho sentir desde el primer partido. Su experiencia en la Euroliga es un activo para Partizan, permitiendo que los jóvenes talentos encuentren confianza y espacio para desarrollarse. Además Carlik Jones, como base, ha marcado el ritmo del equipo con su capacidad para crear juego y asistir a sus compañeros.

Por su parte Sterling Brown e Isaac Bonga complementan la ofensiva con intensidad y versatilidad. Este cuarteto se perfila como el núcleo del equipo, clave para sostener un alto nivel competitivo a lo largo de la temporada. Además, juagdores como Dylan Osetkowski o Marinkovic añaden solidez al equipo. Ya con la temporada empezada, la última pieza. Miikka Muurinen ya ha debutado con Partizan tras su espectacular Eurobasket.