Valencia Basket sigue su andadura en la Euroliga con la sexta jornada de la competición, donde los taronja se enfrentarán al Olimpia Milano en Italia. El choque, que deja el aliciente de ver a Sestina con su nuevo equipo, también tiene morbo entre el fichaje estrella de los valencianos y el técnico del cuadro italiano, que rechazó su llegada por un rencor deportivo que todavía mantiene.

Darius Thompson y Olimpia Milano: una relación que no se dio antes de Valencia Basket

Durante dos veranos consecutivos, el Olimpia Milano intentó hacerse con los servicios de Darius Thompson, uno de los bases más cotizados de la Euroliga en las últimas campañas. Este mercado de verano 2024, el club italiano volvió a valorar su incorporación, aunque la decisión final se redujo a dos nombres: Thompson y Lorenzo Brown. Ettore Messina, con la última palabra en la planificación deportiva, optó por el jugador internacional con España, dejando pasar al ex de Baskonia.

Fuentes cercanas al entorno del club y el entrenador aseguran que la elección de Messina no fue solo técnica, sino también personal. El entrenador italiano no habría olvidado que Thompson ya había rechazado al Olimpia Milano en un intento previo, y ese episodio pesó en su decisión actual. Por ello, movido por cierto rencor deportivo, el técnico decidió apostar por Lorenzo Brown.

Comparación entre Lorenzo Brown en Olimpia Milano y Darius Thompson en Valencia Basket

En la comparativa con los dos jugadores, el arranque de temporada de Lorenzo Brown en el Olimpia Milano ha sido irregular. El base internacional español no ha terminado de encontrar su mejor versión en el conjunto dirigido por Ettore Messina, afectado además por problemas físicos que lo mantendrán fuera del próximo compromiso ante Valencia Basket. En sus primeros encuentros de Euroliga, Brown ha promediado 10 puntos y 5,5 asistencias, pero con porcentajes discretos y cierta falta de continuidad en el juego.

En contraste, Darius Thompson ha arrancado de forma brillante su primera temporada con el Valencia Basket. El base estadounidense, pieza clave en el esquema de Pedro Martínez, está liderando al conjunto taronja tanto en anotación como en dirección de juego, con medias de 14 puntos, 4,8 rebotes y casi 5 asistencias por partido en Euroliga.

¿Cuándo y dónde ver el Olimpia Milano vs Valencia Basket de Euroliga?

El Valencia Basket visita este jueves 23 de octubre (20:30h) al Olimpia Milano en el Unipol Forum en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga. El partido se podrá ver en directo a través de Deportes por M+ (Movistar Plus+, dial 63), plataformas que contiene los derechos en España.