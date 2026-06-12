Los rumores en el Barça Basket en el mercado de fichajes Euroliga llevan medio curso siendo tendencia en la información del club. Desde piezas menos mediáticas como Oliver Nkamhoua o Ignas Sargiunas, hasta superestrellas de la competición como Mike James o Alpha Diallo. Sin embargo, a la hora de la verdad las operaciones están en standby y Saras Jasikevicius ya ha hecho su trabajo.

El Barça Basket se queda sin un objetivo de la vieja dirección técnica

La situación del Barça Basket en el mercado de fichajes Euroliga no es sencilla. Además de seguir vivo en competición, cosa que no sucede con casi ningún otro conjunto, también viene sumido en la incertidumbre. Desde la marcha Saras Jasikevicius, el banquillo es un polvorín y parece que en la dirección deportiva también podrían cambiar nombres. Por ello, sus operaciones están poco claras.

Durante el mes de abril, uno de los nombres que gustaba a Juan Carlos Navarro para reforzar el equipo era Ignas Sargiunas. Ahora, con la presumible llegada de Xevi Pujol, habrá que ver que camino se toma. Sin embargo, el lituano ya no será una opción y es que pasará a formar parte del cuadro de Saras Jasikevicius. Fenerbahce ha hecho oficial hoy su contratación.

El mercado de fichajes Euroliga no espera por nadie

La llegada de Ignas Sargiunas al conjunto de Saras Jasikevicius solo es un ejemplo más de una dinámica que viene sucediendo. Los movimientos en el mercado de fichajes de la Euroliga no se detienen y el lituano se suma a la lista de objetivos ‘robados’ al Barça Basket. Dubai BC ya pudo hacerse con varias de las piezas de deseo culés y ASVEL va por el mismo camino. Si a eso se le suma el reciente movimiento de Fenerbahce, la preocupación va in crescendo.

💣✍️Alpha Diallo to Dubai Basketball is a done deal.



He has already signed the contract with his new team, including an NBA out option, I’m told.#EuroLeague #Dubai pic.twitter.com/8rMONTqtnd — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 18, 2026

El Barça Basket parece estar maniatado en el mercado de fichajes Euroliga. El anuncio de un nuevo técnico con su predecesor aún disputando un título no parece plausible. Lo mismo ocurre en los cargos de los despachos. Circunstancias trascendentes a la hora de confeccionar un roster. Si bien Ignas Sargiunas ya no era un nombre especialmente vinculado, sí que es un movimiento más en la lista de rivales del conjunto culé que se refuerzan.