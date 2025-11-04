El clásico regresa a la Euroliga en un momento de dudas a nivel de baloncesto para Barça Basket y Real Madrid Baloncesto. Ambos equipos viven sus pequeñas crisis, más o menos pronunciadas. Sin embargo, hay algunas claves que podrían acabar decantando un duelo marcado por una rivalidad histórica. Sergio Scariolo y Joan Peñarroya tendrán que atinar bien con el plan.

El Real Madrid Baloncesto de Sergio Scariolo y sus armas para el clásico

El baloncesto es un deporte de cinco, ya sea en Euroliga o en competiciones amateur. Sin embargo, hay posiciones que acostumbran a cobrar una importancia mayor. La posición de base y la de pívot son los pilares de un cuadro competitivo y ahí el Real Madrid Baloncesto tiene mucho ganado. Por un lado, el Barça Basket ya suele sufrir para resguardar su pintura en pick and roll, con Tavares de por medio será más difícil todavía.

En el Barça Basket, Satoransky es el único base puro y, seguramente, Sergio Scariolo le ponga una marca agresiva sobre él. Ya se sabe lo incómodos que pueden ser jugadores como Andrés Feliz o Facundo Campazzo. El Real Madrid Baloncesto podría tratar de implementar una estrategia de desgaste sobre el uno azulgrana. Defensas toda pista y un alto nivel de presión con y sin balón, para frenar el flujo ofensivo, sobre todo para que llegue mermado al final del encuentro.

Un mazazo para el Barça Basket que bien podría ser la clave del duelo Euroliga

Uno de los jugadores más determinantes en las últimas jornadas de la Euroliga de Baloncesto para los culés era Tornike Shengelia. Su lesión a falta de 6 segundos para el final del partido frente a UCAM Murcia fue un mazazo. Su presencia es duda. Al margen del que el Real Madrid Baloncesto pueda dormir más tranquilo sin el georgiano de por medio, el varapalo va más allá de su reciente buen rendimiento.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



𝐓𝐨𝐤𝐨 𝐒𝐡𝐞𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐚 té un esquinç en el turmell esquerre. L’evolució en marcarà la disponibilitat per als pròxims partits. pic.twitter.com/Ygl1d1zYEZ — Barça Basket (@FCBbasket) November 2, 2025

Para Sergio Scariolo, que no juegue Tornike Shengelia, podría ser un alivio en varios sentidos. Por un lado, porque en el emparejamiento al cuatro, tanto Hezonja como Lyles sufren a nivel defensivo. Sin embargo, la clave del Barça Basket pasaba más por su presencia al cinco. Al Real Madrid Baloncesto de Tavares suelen hacerle daño los interiores móviles y con buena mano. En clásicos pasados ya se vio como Chimezie Metu actuando de ‘falso 5’ fue un quebradero de cabeza. En este sentido, el georgiano venía brillando en ese rol. Sin duda, en caso de no jugar, las opciones de Joan Peñarroya disminuyen.