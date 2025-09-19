Con la Euroliga a punto de comenzar, los clubes ultiman el mercado de fichajes en busca de incorporaciones que refuercen sus plantillas de cara a una temporada que se prevé muy reñida. Algunos equipos aún no han cerrado totalmente sus rosters, lo que genera incertidumbre en estas semanas previas al inicio de la competición. Además, se esperan varias salidas que podrían concretarse pronto, provocando un terremoto en estos días previos al inicio oficial.

Monte Morris por Keenan Evans en Olympiacos

Olympiacos comenzará la Euroliga con la baja de Keenan Evans, uno de los fichajes más prometedores del verano. El base no podrá debutar con el equipo griego debido a una lesión osteocondral en la rótula derecha que lo mantendrá fuera de las pistas entre 15 y 20 días. Su ausencia supone un contratiempo importante para los griegos, aunque el conjunto de Giorgos Bartzokas podrá apoyarse en Thomas Walkup y Saben Lee para asumir la dirección de juego.

Para cubrir la lesión de Evans, Olympiacos ya ha movido ficha en el mercado y ha presentado una oferta formal al base Monte Morris, exjugador de la NBA, con un contrato de dos temporadas. El club griego busca reforzar su dirección de juego con un jugador experimentado que aporte jerarquía y control del ritmo,y que tiene el interés de otros clubes potentes como Real Madrid.

Fenerbahce tiene atado el fichaje de Talen Horton-Tucker

El Fenerbace sigue moviéndose en el mercado para completar su plantilla de cara a la próxima temporada y ha puesto sus ojos en un base de la NBA como posible refuerzo. Tras la salida de Marko Guduric rumbo a Olimpia Milano, el club turco busca reforzar su dirección de juego.

Según varios medios locales, Talen Horton-Tucker se perfila como la incorporación ideal. El joven base de 23 años, que la temporada pasada jugó con los Chicago Bulls promediando 6,5 puntos en 58 partidos, ya habría dado un compromiso verbal al Fenerbahce. A pesar de que la posibilidad de una oferta tardía de la NBA existe, se considera poco probable, lo que deja al equipo turco a un paso de cerrar su fichaje.

Kai Jones una opción de mercado para Anadolu Efes

El Anadolu Efes ha reforzado su juego interior para la temporada 2025-26 con la incorporación del bahameño Kai Jones, exjugador de los Dallas Mavericks. Jones puede desempeñarse tanto de pívot como de ala-pívot y llega con un contrato de un año, aportando experiencia en la NBA tras pasar por equipos como Clippers, Mavericks y 76ers, así como su trayectoria universitaria en Texas.