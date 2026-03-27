Las noticias en materia de mercado de fichajes Euroliga en el Barça Basket no dejan de sucederse. En las últimas horas, un fichaje en ciernes, muchos rumores de llegada y un viejo objetivo que podría aguarle la fiesta los culés. Sin duda, son horas candentes para el conjunto blaugrana. Todo ello, en mitad de la borágine de las dos competiciones.

De objetivo del Barça Basket a estrella Euroliga: el jugador que quiere sacarles de los playoffs

El Barça Basket subió como la espuma en Euroliga con la llegada de Xavi Pascual. Sin embargo, en los últimos tiempos la brillantez se ha esfumando. A pesar de la victoria contra Anadolu Efes, la dinámica no es buena y los azulgranas viven en el alambre de los playoffs, el play-in o quedarse fuera. Por ello, medirse frente a un Estrella Roja empatado a puntos con ellos, es toda una final. Jordan Nwora, Chima Moneke, Semi Ojeleye, una amenaza.

Another busy Round of action ahead 🍿



Round schedule presented by @Visa pic.twitter.com/zsGSgYGzmH — EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2026

Uno de los nombres propios del partido Euroliga del Barça Basket no podía ser otro que Chima Moneke. Los azulgranas trataron de ficharlo en su día. Su caracter díscolo le precede y con el cuadro blaugrana ha tenido sus más y sus menos. Actualmente, el nigeriano vive un gran momento de forma. Frente a Baskonia firmó 22 puntos y 8 rebotes y viene de dos partido en Euroliga bastante buenos frente a todo un Panathinaikos y todo un Fenerbahce.

El Barça Basket, mercado y Euroliga: De cuatros va la cosa

Chima Moneke amenaza, deportivamente hablando, la posición del Barça Basket en Euroliga. El equipo de Xavi Pascual tiene 19 victorias, empatados con Estrella Roja, Panathinaikos, AS Mónaco, Zalgiris y a un triunfo de Hapoel Tel Aviv. Ganar o perder puede suponer engancharse al grupo de cabeza, caer a la zona play-in, incluso en el peor de los casos no entrar a playoffs, aunque para eso hay margen.

✍️ Olivier Nkamhoua to sign with Barcelona, a source told me now 🔵🔴



If confirmed, this would be a very interesting signing for the Blaugrana 🔥 https://t.co/KBB17UzyeA — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 26, 2026

Mientras el Barça Basket se encuentra centrado en un partido Euroliga con vitola de final, la dirección deportiva sigue con el radar activado de cara a incorporar jugadores. Chima Moneke no acabó llegando y, en la actualidad, dos fichajes, Norris y Shengelia completan el roster en esas lindes. Las lesiones del georgiano y la falta de adaptación del americano han sido potro de tortura culé. Por ello, parece que la dirección técnica ya tiene atado a Olivier Nkamhoua. Según el prestigioso insider Luigi Maggi, el finlandés será culé.