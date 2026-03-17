Unicaja de Málaga y Joventut de Badalona se miden en un duelo de Basketball Champions League. La BCL será testigo de un enfrentamiento entre dos de las mejores pizarras de la ACB, además de dos equipos que vienen en auge en los últimos cursos. Sin duda, los de Dani Miret tendrán ganas de demostrarle a Ibon Navarro que ya no son los mismos que cayeron en diciembre ante ellos.

Las nuevas claves del Joventut de Badalona que cambian el choque frente a Unicaja de Málaga

Ambos equipos tendrán que medirse las caras fuera de la competición nacional. Sin embargo, la Liga Endesa es un buen marco para ver de qué pie cojea cada uno. En este sentido, uno de los aspectos que apuntaba a ser determinante en el Unicaja de Málaga vs Joventut de Badalona iba a ser el perímetro. Hasta el momento, los malagueños eran uno de los mejores equipos en porcentaje de triples, mientras que los catalanes sufren, y de qué manera, desde el 6.75. Sin embargo, algo ha cambiado.

🎂 El dia encara ens guardava més moments especials. Per molts anys, Jabari! 💚🖤



✅ Aniversari

✅ Victòria al derbi

✅ Average



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Evidentemente, un jugador no puede transformar al completo un equipo. A pesar de ello, que la gran referencia de Joventut de Badalona para abrir el campo haya sido un ‘ausente’ Sam Dekker poco ha ayudado al equipo. Ahora, Dani Miret cuenta con un especialista del máximo nivel, Jabari Parker. Al margen de que fuera el aquiles de los verdinegros, el asunto tiene aún más relevancia. Unicaja de Málaga es uno de los equipos de la ACB que mejores porcentajes de tres permite a sus rivales. Puede ser clave.

Dos entrenadores muy diferentes, pero dos equipos muy similares

A pesar de que sean dos equipos que no difieren mucho en el número de posesiones, sí que lo hacen en la velocidad de ejecución de las decisiones. Los de Ibon Navarro fundamentan su juego en un ritmo elevado en su ataque media pista, muchos manos a manos, muchos indirectos encadenados, todo ello muy dinámico. Dani Miret, por su parte, es un entramado táctico más pausado. Su juego se fundamenta, mayormente, en la generación en pick and roll de Ricky con un Tomic muy asiduo al roll corto.

A buen seguro que Dani Miret tendrá cuentas pendientes derivadas de aquel duelo que les enfrentó en Liga Endesa en diciembre. La cara de Joventut de Badalona en aquel choque fue realmente mala, 105 a 83. Seguramente, algo tendrá que ver que Ricky Rubio no estuviera disponible para el encuentro. El actual rival de Unicaja de Málaga no pasó por un buen momento en aquella fase de la temporada. Sin embargo, actualmente, están de dulce.