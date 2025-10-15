Unicaja de Málaga ha iniciado una campaña en la que tiene grandes retos por delante. El roster que tantas alegrías había dado a sus aficionados sufrió un lavado de cara importante y tendrá que demostrar que sigue capacitado para ganar. A pesar de que algunos pesos pesados como Kendrick Perry, Tyler Kalinoski o Alberto Díaz continúan, son muchas las nuevas piezas a encajar.

Unicaja de Málaga se impone en BCL liderado por uno ‘de los de siempre’

Unicaja de Málaga ganó a Karditsa Laponiki en BCL. Si bien la era Ibon Navarro comenzó estando marcada por ser un vendaval ofensivo, parece que cada temporada los cajistas crecen más y más en defensa, hasta el punto de empezar a ser auténticos especialistas. Los malagueños ganaron 55 a 72, haciendo gala de una defensa excelsa. En el plano individual, las miradas suelen irse a los Duarte o Webb III. No obstante, Tyler Kalinoski parece dispuesto a hacerse notar más que los recién llegados.

🔒 Unicaja put "defending" into defending champs, hold Karditsa to 55 and fly to 2-0 with all 12 players scoring!#BasketballCL pic.twitter.com/aR8ww6oRvm — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 14, 2025

Al mismo tiempo que los nuevos integrantes se integran en el complejo engranaje que Ibon Navarro lleva años implementando en Unicaja de Málaga, hay que ir sacando los partidos adelante. En este sentido, todo un veterano del conjunto, Tyler Kalinoski, está siendo uno de los encargados de hacerlo. Frente a Karditsa fue el MVP, con 12 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes para 17 de PIR.

Tyler Kalinoski y el resto de ‘veteranos’ dan aire al equipo

No es la primera vez que Tyler Kalinoski lidera al equipo este curso en BCL, su actuación frente a Mersin Sports Klub ya fue tema de conversación en semanas anteriores. Si bien sus actuaciones en ACB no han sido tan destacadas en cuanto a guarismos individuales, hay un dato demoledor a su favor, es el jugador de todo Unicaja de Málaga con mejor +/- en Liga Endesa, +17 con él en pista.

Chirs Duarte, Castañeda, Webb III o Sulejmanovic están dejando buenas sensaciones, pero probablemente no se esté viendo ni la punta del iceberg. El entramado táctico del técnico vasco es uno de los más complejos tanto de la ACB como de la BCL y no es fácil integrarse. Un buen ejemplo de ello es el crecimiento de Balcerowski esta campaña. En este sentido, los rendimientos de las viejas caras: Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Kendrick Perry, Alberto Díaz… es una bocanada de aire en todo este proceso.