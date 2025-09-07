El Real Madrid está viviendo un auténtico éxodo de talento en su cantera. Varios de sus jóvenes han decidido dar el salto a la NCAA en lugar de continuar en la capital y formar parte del filial que competirá en la recién creada Liga U. Con septiembre ya en marcha, una de las grandes joyas blancas hace las maletas rumbo a la Costa Este de Estados Unidos tras comprometerse con una universidad de la Coastal Athletic Association.

Nacho Campoy dice adiós al Real Madrid y se compromete con Drexel

El reciente campeón del Eurobasket U18 con España sigue los pasos de Ian Platteuw, Guillermo del Pino y Raúl Villar, convirtiéndose en otro canterano del Real Madrid que deja la entidad blanca para emprender su aventura en la NCAA y seguir desarrollando su juego. Nacho Campoy promedió 5,7 puntos y cinco rebotes en 17 minutos con la selección española, elevando su rendimiento a 10,6 puntos y 9,6 rebotes en la edición 24-25 del ANGT con el equipo júnior del Madrid.

Ignacio Campoy Galvez a 6’7” incoming freshman is headed to the City of Brotherly Love 🇪🇸✈️🏛️🔔



🏅 2025 U18 FIBA EuroBasket Champion

🏅 2023 U16 FIBA EuroBasket Champion

🇪🇸 Played for Spain, U16, U17, and U18 national teams

U18 Real Madrid | Adidas Next Gen EuroLeague pic.twitter.com/0szawYHr1l — Drexel Men's Basketball (@DrexelMBB) September 4, 2025

Nacho Campoy será muy posiblemente el último jugador español en aterrizar en la NCAA para el curso 2025-26 y lo hará en los Dragons de Drexel, ubicados en Philadelphia, dirigidos por un histórico como Zach Spiker. La universidad de la CAA nos aparece en el March Madness desde 2021 y de los Dragons han surgido jugadores como Malik Rose o Michael Anderson. Ahora Nacho Campoy buscará ser protagonista en una universidad histórica del Este, incluso puede ser uno de los nombres a seguir dentro del engranaje de Spiker.

Español 33 en NCAA y tándem junto a Clemson Edomwonyin

Varios programas universitarios contarán con tándem español de cara a la temporada 2025-26, y los Drexel Dragons serán uno de ellos. Nacho Campoy llega a la universidad de Filadelfia y formará dupla con el español Edonwonyin, que afronta su año sophomore tras una primera temporada en la NCAA con escaso protagonismo.

El roster de Zach Spiker cuenta con varios prospects europeos, como Martin de LaPorterie (Francia), Victor Panov (Rusia) y el español Edonwonyin, reciente integrante de la concentración de la selección española B junto a Baba Miller y Álvaro Folgueiras, también en la NCAA. Con la incorporación de Nacho Campoy al baloncesto universitario estadounidense, ya son 33 los jugadores españoles en la competición, estableciendo un nuevo récord de participación.

Tándem de españoles en NCAA 2025-26