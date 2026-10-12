Doce años después de dejar España, Pedro Carrillo vive el baloncesto desde Mongolia

Pedro Carrillo Ballester (Zaragoza, 1973) lleva casi doce años construyendo su carrera lejos de España. México, Puerto Rico, Panamá, Egipto y ahora Mongolia forman parte del recorrido de un entrenador que ha hecho del baloncesto internacional su particular escuela de aprendizaje. Una trayectoria forjada lejos de los focos de las grandes ligas europeas, pero también a través de experiencias que le han permitido conocer diferentes culturas, estructuras deportivas y maneras de entender el juego.

Pedro Carrillo rumbo a Mongolia

Su último destino es, quizá, uno de los más inesperados. Carrillo se ha puesto al frente de los Miners Omni Erdenet para afrontar una nueva temporada en la liga mongola, una competición que le ha sorprendido tanto por su nivel como por su organización. El técnico español ya había tenido la posibilidad de viajar a Mongolia un año antes, pero finalmente optó por acompañar a Óscar Quintana en su aventura en Egipto. Doce meses después, la propuesta volvió a aparecer y esta vez decidió aceptarla.

A través de sus agentes, David Carro y Octagon, surgió la oportunidad de incorporarse a los Miners. Un proyecto ambicioso que quiere plantar cara al dominio de los Broncos, campeones de las tres últimas temporadas. Carrillo afronta el reto con una plantilla física, rápida y con cuatro internacionales mongoles, a la que se suman tres jugadores extranjeros en una temporada en la que las reglas permiten un protagonismo mayor de los foráneos.

En conversación con Solobasket, el entrenador español repasa su trayectoria internacional, explica qué se ha encontrado en Mongolia, analiza las particularidades de una liga que concentra prácticamente toda su actividad en Ulán Bator y desgrana las aspiraciones de un Miners Omni Erdenet que quiere volver a competir por el título.

Un destino que ya había llamado a su puerta

¿Qué supone para ti aterrizar en Mongolia y sentarte en el banquillo de los Miners Omni Erdenet? ¿Cómo surgió la oportunidad?

Mongolia no era un destino completamente desconocido. La posibilidad ya apareció la temporada anterior, aunque entonces tomé otro camino. El año pasado ya tuve opciones, pero decidí irme con Óscar Quintana a Egipto. La propuesta volvió a llegar esta temporada y, esta vez, decidí dar el paso.

La oportunidad llegó a través de mis agentes, David Carro y Octagon, y encontré en ella una posibilidad importante para continuar ampliando mi experiencia internacional. La verdad es que ha sido una muy buena oportunidad para mí.

Y el primer impacto ha sido positivo. Mongolia me ha obligado a descubrir una competición diferente, pero también mucho más competitiva y profesional de lo que podía imaginar antes de llegar.

El nivel baloncestístico en Mongolia

“El nivel de la liga está bien”, señala. Pedro Carrillo destaca especialmente el perfil de los jugadores locales, a los que define como ‘muy agresivos’ y ‘bastante fuertes en la cancha’. Pero la presencia de jugadores extranjeros eleva todavía más la exigencia de la competición.

Los equipos cuentan con tres jugadores foráneos y, aunque sobre el papel la normativa contempla dos estadounidenses y un asiático, la realidad del mercado hace que muchos jugadores estadounidenses dispongan de pasaportes asiáticos. “Prácticamente todos los equipos tienen tres americanos y el nivel de los equipos es muy fuerte”, apunta.

A ello se suma uno de los grandes condicionantes del campeonato: el calendario. La competición apenas deja margen para respirar y obliga a los entrenadores y jugadores a vivir en una dinámica constante de partidos.

“La liga es muy competitiva. El año pasado el que quedó primero tuvo dos partidos más que el quinto. Aquí puedes perder cualquier partido y juegas cada dos días”, explica. Hay tres o cuatro equipos con mayor presupuesto, pero Carrillo avisa de que no existen demasiadas certezas antes de empezar: “Te puede ganar cualquiera“.

Una liga concentrada en la capital

El campeonato mongol presenta además un formato particular. Diez equipos disputan 27 partidos durante la fase regular y prácticamente toda la competición se concentra en la capital.

¿Cómo es el formato de la competición?

“Somos diez equipos y jugamos tres partidos contra cada equipo. Todo se juega aquí, en la capital”, explica el entrenador español para Solobasket. La competición se desarrolla en una instalación que le ha sorprendido especialmente por su puesta en escena y profesionalidad. “Es una cancha muy bonita y muy profesional, una pasada. Tiene un montaje brutal“, destaca.

Solo un par de encuentros se disputan fuera de la capital, mientras que el grueso de la competición permanece concentrado en Ulán Bator. Una peculiaridad que facilita la logística de una liga marcada por la acumulación de partidos.

Para Carrillo, esa organización ha sido una de las grandes sorpresas de su llegada a Mongolia. Hasta el punto de comparar su estructura con competiciones mucho más asentadas.

“Cuando el año pasado me llamaron por primera vez, estuve viendo cómo era y me llevé una alegría cuando vi que no era como parecía. El nivel de la liga es alto y, sobre todo, el nivel organizativo es muy serio”, asegura.

Su conclusión es contundente: “Puede estar al nivel de Europa tranquilamente. De primer mundo, seguro”.

Miners quiere romper el dominio de los Broncos Ulaanbaatar

El nuevo equipo de Carrillo llega a la temporada con ambición. Los Miners Omni Erdenet quieren recuperar un protagonismo que en los últimos años ha correspondido especialmente a los Broncos, campeones de las tres últimas temporadas.

¿Qué objetivos se ha marcado el Miners Omni Erdenet para esta temporada?

“El proyecto de Miners es ambicioso. Ellos quieren competir“, explica Carrillo. El objetivo pasa por intentar acabar con el dominio de los Broncos y volver a colocar al equipo en disposición de luchar por el campeonato.

“Quieren intentar romper ese triplete de Broncos“, señala. Eso sí, el técnico español evita lanzar mensajes excesivamente grandilocuentes en una competición que considera muy abierta. “La liga es muy competitiva, pero el equipo está bien y creo que vamos a estar ahí para poder competir esta temporada”, apunta.

Un equipo rápido, físico y sin demasiados centímetros

La identidad del Miners estará marcada también por las características de su plantilla. No será un equipo construido alrededor de grandes referencias interiores, sino una estructura más dinámica, física y versátil.

Las características de la plantilla de los Miners

“No somos un equipo demasiado alto. Tenemos bastantes jugadores que están entre 1,95 y 2 metros y somos muy físicos y rápidos”, explica.

La idea de Carrillo pasa por aprovechar precisamente esas características. “Vamos a intentar jugar bastante rápido y jugar un poco a muchas posiciones durante el partido. Queremos hacer un baloncesto divertido”, señala.

La ausencia de grandes referentes interiores condicionará también la forma de atacar. Los pívots del equipo cuentan con capacidad para salir de la pintura, lanzar o poner el balón en el suelo. “Los interiores que tenemos son jugadores que pueden tirar, atacar desde fuera de la pintura, echar el balón al suelo… Así que el perfil del equipo es bastante ofensivo y bastante rápido”, resume.

Cuatro internacionales mongoles y un papel creciente de los extranjeros

Dentro de esa estructura, los jugadores locales tendrán un protagonismo importante. Pedro Carrillo cuenta con cuatro jugadores internacionales mongoles en su plantilla, aunque una lesión ha impedido que todos estén disponibles desde el inicio.

¿Cuánto peso tienen los jugadores mongoles dentro del equipo?

“Tenemos cuatro jugadores de la selección mongola, así que tienen bastante peso dentro de lo que es el equipo y son bastante importantes”, explica.

Uno de ellos, además, se lesionó durante su concentración con la selección. El equipo ha tenido que comenzar la temporada sin él, a la espera de que pueda regresar. “Cuando esté listo, el equipo cambia un poco”, reconoce Carrillo.

Al mismo tiempo, esta temporada introduce una novedad importante en la utilización de los jugadores extranjeros. La normativa ha flexibilizado su presencia en pista y eso puede modificar sustancialmente el peso que tendrán durante los partidos.

El papel de los jugadores extranjeros

“Es básico”, responde Carrillo. El técnico destaca que esta es la primera temporada en la que los extranjeros pueden jugar con mayor libertad durante los cuatro cuartos.

“En temporadas anteriores había una serie de reglas. El último cuarto solo podías jugar con dos extranjeros y no podías tener a los tres a la vez durante todo el partido. Este año ya se ha abierto esta norma”, explica.

Por ello, considera que “el peso de los extranjeros va a ser muy importante”.

La sorpresa de un vestuario disciplinado

Más allá de las cuestiones estrictamente deportivas, una de las grandes sorpresas de Carrillo ha llegado desde el propio vestuario.

¿Qué te está sorprendiendo más de tus jugadores desde que comenzaste a trabajar con ellos?

Sobre todo, destacaría su educación. Tienen una predisposición increíble hacia el trabajo. Son jugadores muy obedientes, muy educados y, sobre todo, muy disciplinados. La verdad es que da gusto trabajar con ellos, es una pasada. Esa actitud facilita muchísimo el día a día y hace que todo sea mucho más sencillo.

Además, esa predisposición al trabajo también se refleja en la pista. No he tenido que hacer una revolución en mi manera de entender el baloncesto ni cambiar radicalmente mis ideas. Simplemente he tenido que adaptarlas a las características y a las cualidades que tiene esta plantilla. Cuando tienes jugadores con esta actitud y estas ganas de aprender y trabajar, todo resulta mucho más fácil.

¿Qué aspectos tácticos has tenido que adaptar respecto a tus experiencias anteriores?

“El tema táctico tampoco es que cambie excesivamente. También depende de cómo quieras jugar tú y de la estructura de tu equipo”, explica.

La comparación con México sirve para entender las diferencias. “En México, con ocho americanos, juegas de una manera distinta porque es todo como más run and gun. Es un poco más difícil de organizar”, apunta.

En Mongolia, en cambio, la ejecución de las ideas resulta más sencilla por la actitud de los jugadores. “Son muy educados, muy organizados y siempre obedecen a lo que les dices. Entonces es más fácil ejecutar lo que buscas”, afirma el aragonés.

Una vida marcada por el trabajo

La intensidad de la competición condiciona también el día a día del entrenador. En Mongolia no hay demasiado espacio para el descanso cuando los partidos se suceden prácticamente a diario.

¿Cómo es el día a día de un entrenador español en Mongolia?

“Mucho trabajo”, responde Carrillo. La dinámica es prácticamente constante: partido, análisis, preparación y nuevo partido. “Jugamos un día sí y un día no. No paramos, la verdad. Hay mucho trabajo”, explica.

Además de preparar sus propios encuentros, Carrillo aprovecha para acudir a los partidos de los rivales, estudiar sus sistemas y analizar a los equipos que tendrá enfrente. “Todos los días hay partidos en la cancha, entonces vas a ver los partidos, estudias los rivales, preparas los entrenamientos…”, relata.

El resultado es una rutina absorbente que deja poco espacio para cualquier otra actividad: “No te da mucho tiempo a hacer cosas de fuera”.

Doce años construyendo una carrera internacional

Mongolia es el último capítulo de una trayectoria que ya ha llevado a Carrillo por diferentes países y competiciones. Antes de llegar a los Miners pasó por México, Puerto Rico, Panamá y Egipto, acumulando experiencias que considera fundamentales en su crecimiento profesional.

Antes de Mongolia pasaste por México, Puerto Rico, Panamá y Egipto. ¿Qué te ha aportado cada una de esas experiencias?

“Cada país en el que he estado me ha aportado cosas“, explica. El aprendizaje no se limita al baloncesto. También está relacionado con las personas, las culturas y las diferentes maneras de entender el deporte. “Te enriquece mucho a nivel de baloncesto y a nivel personal. La gente que conoces, los jugadores que conoces, la idiosincrasia de cada país…”, señala.

Carrillo entiende su trayectoria como una suma de experiencias que le han permitido crecer como entrenador y como persona. “Para mí ha sido un orgullo poder trabajar en tantos países y haber hecho un buen trabajo, creo, en todos los sitios donde he estado”, afirma.

Porque, pese a las diferencias entre países, hay un elemento común que permanece: “El trabajo en cada país es distinto, cada país tiene una idiosincrasia distinta, pero al final todo es baloncesto”.

Lejos de España, pero sin renunciar a volver

Su carrera internacional también tiene una cara menos amable. Carrillo lleva casi doce años fuera de España y reconoce que su deseo profesional pasa por regresar algún día.

¿Qué tiene de especial para ti entrenar lejos de España?

“No es que tenga nada de especial entrenar fuera de España”, matiza. Su situación responde más a las circunstancias de una carrera que a una elección de vida definitiva.

“Obviamente me gustaría estar en España. Me gustaría estar entrenando o trabajando en ACB o en un buen proyecto en Primera FEB, o en alguna buena cantera de ACB con chicos jóvenes con proyección”, explica.

Pero la realidad le ha llevado por otro camino. “Las cosas se dan así. Ya son casi doce años fuera de España y es lo que hay. Es lo que hay que afrontar ahora”, reconoce.

Lo más difícil de ser entrenador fuera de tu país

“Que no estás con tu familia, con tus amigos y que obviamente te gusta estar en tu casa y en tu país”, admite.

Sin embargo, Carrillo intenta no quedarse atrapado en esa parte negativa. Prefiere concentrarse en las posibilidades que le ofrece su profesión: “No me paro mucho a pensar en eso e intento aprovechar la oportunidad. Vivo de lo que me gusta, hago lo que me gusta”.

¿Y después de Mongolia?

El entrenador español sabe que su actual aventura forma parte de un camino más largo. Mongolia es el presente, pero el futuro pasa, si se presenta la oportunidad, por volver a España y poner al servicio de un proyecto nacional todo lo aprendido durante estos años.

¿Te imaginabas cuando comenzaste tu carrera que acabarías entrenando en Mongolia?

“No”, reconoce entre risas. Ni siquiera cuando recibió la primera llamada desde el país asiático podía imaginar que acabaría sentándose en uno de sus banquillos.

La experiencia, sin embargo, ha superado sus expectativas. “Me llevé una alegría cuando vi que no era como parecía. El nivel de la liga es alto y, sobre todo, el nivel organizativo es muy serio”, insiste.

Ahora, con los Miners Omni Erdenet como nuevo desafío, Carrillo afronta otra temporada internacional con un objetivo claro: competir y seguir creciendo.

Y mirando más allá de Mongolia, ¿qué próximo reto te gustaría afrontar?

La respuesta vuelve a llevarle a España. “Me gustaría estar en España. Me gustaría poder trabajar en una estructura de ACB, en una buena estructura de Primera FEB y poder ayudar con toda la experiencia que he adquirido todos estos años fuera de España”, explica.

No esconde que el camino de regreso no será sencillo. “La cosa está difícil, está complicada”, admite.

Mientras tanto, su presente está en Mongolia. Allí, en una liga que le ha sorprendido por su nivel, organización e intensidad, Pedro Carrillo afronta una nueva etapa con los Miners Omni Erdenet. Doce años después de comenzar a construir su carrera lejos de casa, el entrenador español sigue acumulando kilómetros, experiencias y conocimiento.

Y, por encima de todo, sigue haciendo aquello que define toda su trayectoria: entrenar baloncesto.

Más entrevistas Solobasket