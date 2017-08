Un vistazo a las nuevas Kobe A.D.

​

Nike acaba de lanzar el último modelo de la saga Kobe A.D., y debo decir que vale la pena echarle un vistazo, porque la maniobra es ciertamente original, y por qué no decirlo, bastante arriesgada.

Kobe A.D. "Honesty"

Detalle del talón

Con una base común, las nueva Kobe A.D. se presentan en cinco colores diferentes, cada uno con su propia historia. Según la nota de prensa, cada color representa una emoción, por aquello de jugar entre la relación entre los colores y los estados de ánimo. Así, el color morado representa la valentía, el rojo la pasión, el amarillo el optimismo, el azul la honestidad y el gris la imparcialidad. No me van mucho este tipo de justificaciones e historias, pero en cualquier caso, el acabado es bastante resultón.

Kobe A.D. "Passion"

Detalle del upper

Además de los colores, cada zapatilla contiene detalles estéticos diferentes que hacen referencia a esas emociones, y que son perceptibles en el swoosh, el talón, el collar, etc., por lo que podemos hablar de cinco modelos susceptiblemente diferentes entre sí, aunque el corte sea el mismo.

Kobe A.D. "Optimism"

Detalle del Swoosh en relieve

Los cables Flywire que aseguran la cordada cumplen además una función estética, y la amortiguación se encomienda a una base de Lunarlon con una unidad Zoom Air en el talón, lo que me hace pensar que sigue en la linea de los dos anteriores modelos A.D.

Kobe A.D. "Fearless"

Detalle del talón

¿Y por qué se trata de una maniobra arriesgada? Pues porque el lanzamiento está limitado a esos cinco colorways, al menos por el momento, y no se espera que surjan nuevas combinaciones de colores ni personalizaciones en Nike iD. Si no te gusta ninguno de esos colores, mala suerte. Además, los jugadores que las lleven durante los partidos no podrán personalizarlas con los colores de sus equipos, lo que me hace dudar de que vayan a brillar mucho sobre el parquet.

Kobe A.D. "Detached"

Detalle del Swoosh del modelo "Detached"

Que hayan salido a la venta el 24/8 es un homenaje a los dos números que Bryant ha lucido en sus camisetas a lo largo de su carrera en la NBA. Mucha historia y muchas explicaciones para unas zapatillas que, dejando a un lado todas esas justificaciones sobre las emociones y tal, tienen buena pinta. El corte de la línea Kobe sigue siendo inconfundible, y el acabado tiene algo que me llama la atención, un aire clásico que detecto en el collar sin cortes y en la mediasuela prácticamente lisa. En un primer momento me recordaron a las a lo largo de su carrera en la NBA. Mucha historia y muchas explicaciones para unas zapatillas que, dejando a un lado todas esas justificaciones sobre las emociones y tal, tienen buena pinta., y el acabado tiene algo que me llama la atención, un aire clásico que detecto en el collar sin cortes y en la mediasuela prácticamente lisa. En un primer momento me recordaron a las Air Zoom Huarache 2K4 , las primeras zapatillas Nike que usó Kobe Bryant, aunque lo más probable es que el parecido entre ambos modelos sólo estuviera en mi cabeza, así que no me hagáis mucho caso. De cualquier modo, os invito a haceros con un par de vuestro color favorito, y si las probáis, estaré encantado de que me hagáis llegar vuestros comentarios.

Una propuesta muy original

Más reviews: