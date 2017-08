Review: Nike Hyperdunk 2017 Flyknit

A lo largo de los años, la saga Hyperdunk se ha consolidado como una de las más firmes en cuanto a rendimiento y fiabilidad. Zapatillas de faena, tan polivalentes que las han calzado tanto jugadores interiores, como Tyson Chandler, Kevin Love o los hermanos Gasol, como jugadores de perímetro como Paul George, Kobe Bryant o el mismísimo Kyrie Irving.

Las zapatillas de la línea Hyperdunk generan siempre opiniones encontradas, con gran cantidad de adeptos y también de detractores, pero no por eso deja de ser uno de los modelos más esperados año tras año.

Nike Hyperdunk 2017 Flyknit

La edición de 2017 ha generado una gran expectación, y no es para menos, ya que se trata de la puesta de largo del nuevo sistema de amortiguación Nike React. Por primera vez en mucho tiempo, la marca ha dejado de lado las unidades de amortiguación Zoom Air para desarrollar un nuevo sistema de absorción de impactos basado en espuma de diferentes densidades, y después de probarlas, debo decir que el resultado ha sido sorprendente.

Pero vayamos por partes, porque si algo debe quedar claro desde un primer momento es que las Hyperdunk 2017 Flyknit son mucho más que React.

Detalle del upper de las Hyperdunk 2017 Flyknit

El diseño del upper juega con diferentes texturas y formas del Flyknit, por lo que el resultado final no solamente destaca por su ligereza, sino también por su funcionalidad. De hecho, creo que si tuviera que definir las Hyperdunk 2017 Flyknit con una sola palabra, sería precisamente esa: funcionalidad.

El Flyknit de la parte delantera del pie es recio y sólido, con una textura de aspecto resistente que debe de tener el objetivo de aumentar la durabilidad. También encontramos hebras de este material en los laterales de la zapatilla, combinado con el hilo usado de manera habitual en este tipo de modelos. La confluencia de ambos tipos de texturas parece diseñada para reforzar las zonas de la zapatilla que suelen sufrir mayor desgaste.

El Flyknit de la parte delantera del upper es de una textura recia y resistente, para aumentar la durabilidad.

En el talón, una gruesa pieza de espuma está recubierta por material Flyknit en su versión «normal», es decir, el tipo de hilo que estamos acostumbrados a ver en otras zapatillas. Un tercer tipo de textura la encontramos en el collar y la lengüeta, donde el Flyknit es flexible para facilitar la inserción del pie, reforzado con malla textil para hacerla más transpirable.

La utilización de hasta tres texturas diferentes de Flyknit dan una idea de hasta donde se han empeñado desde Nike en que las Hyperdunk 2017 Flyknit sean mucho más que Nike React. Una vez calzadas resultan muy cómodas, y el grueso refuerzo de espuma del talón aporta una sensación de seguridad abrumadora. Los cordones están unidos a unos gruesos cables Flywire, por lo que al atarlos el pie se pega al botín, lo que hace que en los giros y movimientos explosivos no se experimente la menor falta de control, sino más bien todo lo contrario.

En las Kyperdunk 2017 podemos encontrar material Flyknit en diferentes texturas.

Reconozco que en un primer momento no me gustó el diseño de las nuevas Hyperdunk Flyknit. Me pareció demasiado basto, con ese Swoosh bordado en los laterales y más aspecto de botas de trekking que de baloncesto. Pero claro, eso fue antes de tenerlas en la mano, cuando sólo podía basar mi opinión en fotografías y reviews que llegaban desde el otro lado del charco. Ahora sé que se trata de un diseño que tiene como objetivo potenciar la funcionalidad por delante de la estética, algo que siempre es de agradecer, sobre todo con la cantidad de detalles innecesarios que aparecen en muchas zapatillas sólo para darles colorido y originalidad. Las Hyperdunk no están hechas para brillar: están hechas para jugar con ellas.

En el diseño de las Hyperdunk 2017, la funcionalidad está por encima de la estética

Una vez puestas a prueba, la experiencia con el nuevo sistema de amortiguación Nike React ha sido muy interesante. Funciona. Es así de simple. La pisada no es tan mullida como con las KDX o las Jordan XXXI, pero a la hora de jugar, las Hyperdunk 2017 Flyknit ofrecen una amortiguación sólida y eficiente. Tienen una buena capacidad de absorción de impactos, pero sobre todo de recuperación, por lo que al aterrizar después de un salto no se experimenta esa sensación de quedarte «clavado».

El React no tiene nada que ver con el Lunarlon, más allá de que ambos sistemas de amortiguación se basen en espuma en lugar de en cámaras de aire. Y por supuesto, la sensación es muy diferente a la que se experimenta con las unidades de amortiguación Zoom Air. Menos flexible, menos elástica, pero más estable, con mucha más firmeza.

Nuevas sensaciones con el novedoso sistema de amortiguación Nike React

Si la absorción de impactos es buena, la reactividad de este nuevo sistema de amortiguación es todavía mejor. Las Hyperdunk 2017 Flyknit son unas zapatillas rápidas, algo a lo que ayuda la suela diseñada según los diferentes puntos de presión de la planta del pie durante el juego. La espuma recupera la forma con rapidez, pero sin brusquedad, imprimiendo velocidad a los movimientos. El patrón de la suela facilita el agarre, y el acabado redondeado de los bordes ayuda a ejecutar desplazamientos explosivos, algo que tiene toda la pinta de estar basado en en diseño de las Kyrie II y III.

La suela presenta un patrón de círculos concéntricos basados en los diferentes puntos de presión del pie.

He disfrutado mucho jugando con las Hyperdunk 2017, y creo que eso es lo mejor que te pueden proporcionar unas zapatillas de baloncesto. Como notas negativas podría hablar de la transpirabilidad, sin duda algo mejorable, o de lo absurdo que me parece el acabado en ante de la parte superior de la lengüeta, sobre todo después del derroche de Flyknit en el resto del upper. Sin embargo, en esta ocasión el buen sabor de boca persiste incluso tras revisar estos detalles, por lo que me veo obligado a recomendar con viveza que probéis estas zapatillas. Probablemente mejorarán en el futuro, con cambios en el diseño para hacerlas más transpirables, más ligeras o simplemente más cómodas, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que las Hyperdunk 2017 suponen un cambio en la forma de entender las zapatillas de baloncesto. Funcionalidad por encima del diseño: lo que siempre debería haber sido; lo que jamás deberíamos haber olvidado.

Si se deciden a probarlas, les animo a hacerme llegar sus opiniones. Mientras tanto, para que puedan conocer mejor el apartado técnico de estas zapatillas, les dejo una interesante conversación con el diseñador de las Hyperdunk 2017 Flyknit en la web SZ9.es

Valoración Lifestyle

Más reviews: