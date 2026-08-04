La afición de Valencia Basket responde con este récord absoluto a la desbandada en el mercado

El verano no ha sido sencillo para la afición del Valencia Basket. La marcha de piezas tan importantes como Pedro Martínez, Jean Montero, Brancou Badio o Sergio de Larrea generó incertidumbre entre los seguidores taronja, que veían cómo el campeón de la Liga Endesa perdía a varios de los grandes protagonistas de su éxito. Sin embargo, lejos de dar un paso atrás, la respuesta de la grada ha sido impactante, a falta de completar la plantilla con un fichaje más.

Récord de abonados para el Valencia Basket

La afición del Valencia Basket ha vuelto a responder con fuerza pese a un verano marcado por varias salidas importantes en la plantilla. Lejos de resentirse, el respaldo al proyecto taronja ha crecido y, tal y como ha informado el club, la campaña de abonos del equipo masculino se ha cerrado con un nuevo récord: de los 11.500 abonados de la pasada temporada se ha pasado a 11.900.

A ello se suma el crecimiento continuo de la masa social de la entidad, que superará los 15.500 abonados entre los equipos masculino y femenino. Los éxitos deportivos, la estabilidad del proyecto y el atractivo del Roig Arena han reforzado el vínculo con la afición, situando al Valencia Basket entre los clubes con mayor apoyo en las gradas del baloncesto español y europeo.

Armoni Brooks, el penúltimo fichaje del Valencia Basket

En cuanto al mercado, el Valencia Basket ha reforzado su perímetro con la incorporación de Armoni Brooks, escolta estadounidense con experiencia en la Euroliga que llega tras una destacada etapa en el Olimpia Milano. El campeón de la Liga Endesa aprovecha la complicada situación económica del Asvel para hacerse con un jugador que también había despertado el interés del Real Madrid y que aportará amenaza exterior, capacidad anotadora y experiencia al nuevo proyecto.

Con la llegada de Brooks, el conjunto taronja da prácticamente por cerrada su línea exterior y centra ahora sus esfuerzos en completar el juego interior. La dirección deportiva busca un ala-pívot versátil, con capacidad para alternar las posiciones de ‘3’ y ‘4’, que aporte físico, defensa y polivalencia para terminar de configurar una plantilla diseñada para volver a competir por todos los títulos.

Plantilla actual Valencia Basket

Base: TJ Shorts, Saint-Supéry, Cárdenas.

Escolta: Armoni Brooks, Omari Moore, Corbalán, Marí.

Alero: Kam Taylor, Josep Puerto.

Ala-pívot: Dylan Osetkowski, Mo Gueye.

Pívot: Nate Reuvers, Neal Sako, Yankuba Sima.