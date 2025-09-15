El Real Madrid sigue avanzando en su pretemporada con paso firme, sumando otra victoria contundente frente al Casademont Zaragoza (94-64). Bajo la dirección de Sergio Scariolo en el banquillo por primera vez, el equipo ha estado mostrando fluidez ofensiva, pero con aspectos a mejorar de cara al inicio del curso con la Supercopa Endesa. Con todavía un par de semanas de preparación, hay fichajes madridistas que quedan por debutar.

Gabriele Procida sin debutar con el Real Madrid por el Eurobasket

Gabriele Procida ha tenido un rendimiento de menos a más con Italia en el Eurobasket 2025, aunque su protagonismo en los primeros días fue limitado. Tras debutar frente a España con solo ocho minutos en cancha, el joven alero mejoró notablemente ante Chipre, aportando 8 puntos, finalizando el torneo con un promedio de 5,5 puntos, 1,5 rebotes y 1 asistencia por partido.

🔛👊 ¡Arranca la semana en la Ciudad Real Madrid! pic.twitter.com/JlRHgJYaLU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 15, 2025

Tras caer eliminado contra la Eslovenia de Doncic, Procida se incorporó a los entrenamientos del Real Madrid, pero aún no ha debutado oficialmente con la camiseta blanca en la pretemporada. Su primer encuentro bajo las órdenes de Scariolo podría ser en el último torneo preparatorio “Torneo Encestaría” en Pontevedra, este próximo fin de semana del 19 y 20 de septiembre.

El recién llegado al Real Madrid, Trey Lyles, espera su debut

Trey Lyles es junto a Gabriele Procida los únicos fichajes del Real Madrid que aún no han debutado con el equipo de Scariolo. El motivo de Lyles es porque llegó al club el 10 de septiembre y, al no haber entrenado antes del último amistoso ante el Casademont Zaragoza, no tuvo oportunidad de disputar minutos al no ir convocado. Como el internacional italiano, el “Torneo Encestaría” sería su primera puesta en escena como madridista.

En su presentación, Trey Lyles se mostró muy ansioso por debutar con el Real Madrid y destacó su ambición: “Estoy muy emocionado y quiero ser parte de este club histórico; mi objetivo es ayudar al equipo a ganar títulos”. El ala-pívot canadiense puede aportar versatilidad en el juego interior, fuerza física bajo los aros y capacidad para anotar y asistir.

¿Podría haber un tercer debut en el Real Madrid?

Jordan Loyd finalmente se escapa al Anadolu Efes, frustrando los planes del Real Madrid de cerrar una incorporación en la línea exterior. El club blanco, tras asegurar la llegada de Trey Lyles para reforzar el juego interior y abrir la pista, sigue atento al mercado buscando un escolta que pueda decidir partidos y aportar puntos, explorando descartes de la NBA o jugadores de la G-League que no ocupen plaza de extracomunitario.