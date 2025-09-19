Por el Barça Basket han pasado jugadores que encarnan una historia de superación y ejemplaridad que cabe destacar. Un exjugador del conjunto azulgrana, que tuvo que retirase a una edad temprana, ha continuado su carrera ligado al baloncesto profesional y, aparte de ser un referente de su país, ha abanderado proyectos interesantes con jugadores jóvenes que les ha ayudado a formarse para la élite.

Shane Lawal y su vinculación con el baloncesto femenino después del Barça Basket

Shane Lawal decidió poner fin a su carrera profesional tras varios años marcados por lesiones graves, especialmente durante su etapa en el Barça Basket. El año 2019, y con 32 años, el pívot nigeriano se apartó de las pistas e inició una nueva etapa en su trayectoria ligada al baloncesto, pero desde otra parcela diferente a la de jugador.

Tras su retirada, Lawal enfocó su carrera en el desarrollo del baloncesto femenino y en proyectos juveniles, asumiendo roles de liderazgo en programas escolares de Detroit y Bloomfield Hills Marian. Durante estos años su trabajo se ha centrado en formar a jóvenes jugadoras, liderar equipos competitivos y construir proyectos sólidos que fomenten el talento y la disciplina en el deporte femenino, consolidándose como un referente en esta área.

El nuevo trabajo de Shane Lawal relacionado con baloncesto formativo

Este verano, Shane Lawal ha comenzado una nueva etapa como entrenador asistente del equipo masculino de baloncesto de la Detroit Country Day School, una prestigiosa institución educativa de Estados Unidos. En su rol, se dedica a formar a jóvenes talentos, supervisar entrenamientos, diseñar estrategias y aportar su experiencia internacional para mejorar el rendimiento del equipo.

Su trayectoria como exjugador internacional nigeriano, con participaciones en los Juegos Olímpicos de 2016 y el título AfroBasket de 2015, lo convierte en un referente tanto en Estados Unidos como en Nigeria. Lawal inspira a jóvenes deportistas por su recorrido profesional en Europa y en competiciones internacionales, transmitiendo valores básicos y fundamentales del deporte.

Así le fue a Shane Lawal en el Barça Basket

La etapa de Shane Lawal en el Barça Basket estuvo marcada por la ilusión de llegar a un club de élite tras brillar en el Dinamo Sassari, pero también por la dureza de las lesiones. El pívot nigeriano, fichado en 2015, aportó en su primer curso, pero su trayectoria se truncó de forma dramática en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando sufrió una grave rotura del tendón rotuliano que lo dejó apartado de las pistas durante más de un año y medio.

Esa lesión condicionó toda su segunda temporada en el club azulgrana, en la que no pudo disputar ni un solo minuto oficial. Pese a su esfuerzo por regresar, nunca recuperó el nivel que mostró antes del infortunio y acabó retirándose para hacer hincapié en otros proyectos basados en los jugadores en formación.