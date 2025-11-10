La Liga U22 continúa su camino con grandes promesas del baloncesto español que ya están dando mucho de qué hablar, dejando en evidencia que en España existen canteras de gran nivel con talentos que no se deben desperdiciar, a pesar de que muchos jóvenes optan por marcharse al baloncesto estadounidense. Uno de ellos forma parte del Barça Basket y este fin de semana ha protagonizado la acción más viral en lo que llevamos de competición.

Mohamed Dabone casi rompe la canasta con el Barça Basket

Mohamed Dabone volvió a dejar huella en La Fonteta en el partido contra el Valencia Basket en la Liga U22. El joven pívot del Barça Basket no solo dejó boquiabiertos a los aficionados por su actuación sobre la pista, donde aportó 21 puntos y 9 rebotes, sino también por una acción que hizo temblar los cimientos del pabellón.

Mohamed Dabone casi parte una canasta en La Fonteta👍#LigaU pic.twitter.com/BfgQRn7kHK — Liga U (@Liga_U22) November 8, 2025

En una jugada que ya recorre todas las redes sociales, Dabone capturó un rebote ofensivo con una potencia descomunal y, sin pensarlo dos veces, se elevó para finalizar con un mate que casi destroza la canasta. El aro quedó temblando durante varios segundos mientras el público del Valencia Basket le reconocía la acción con aplausos.

Mohamed Dabone: la perla del futuro del Barça Basket

A sus 14 años, Mohamed Dabone ya es una realidad en el Barça Basket y, actualmente, uno de los proyectos más ilusionantes de la cantera azulgrana. Su dominio en la pintura y su capacidad atlética lo sitúan como la gran joya del futuro. Este nivel de madurez y rendimiento lo está demostrando con el Barça Atlètic en la Liga U22, donde es la estrella del equipo con unos promedios de 12,6 puntos, 7 rebotes y 16,6 créditos de valoración por partido.

En cuanto al plan del Barça Basket con el joven jugador, el club lo cuida con especial atención, consciente de que su evolución puede convertirlo en uno de los debutantes más precoces de la historia de la ACB y en un recurso útil para el primer equipo. A su lado destacan otros talentos que también podrían tener cabida en la plantilla profesional, como Nikola Kusturica, otro jugador con gran capacidad ofensiva, y Sayon Keita, un alero polivalente con mucho futuro.

Plantilla del Barça Atlètic 2025-26 en la Liga U22

BASES: Oriol Filba González.

ESCOLTAS: Daniel González Castro, Eric Montaner García y Jakob Siftar.

ALEROS: Jan Cerdan Palacios, Ma Samba Gueye y Nikola Kusturica.

ALA-PÍVOTS: Joaquim Bertrand Boumtje Boumtje, Mohamed Samsoudine Dabone, Mohamed Namakan Keita y Diego Ferreras Camarero.

PÍVOTS: Abdrahamane Kone y Sayon K. Keita.