El mercado de fichajes de Liga Endesa ACB no se detiene pese a estar la competición en marcha. Los rumores de llegada siempre son tendencia entre las noticias deportivas. Sin embargo, hay otros movimientos que alcanzan la misma relevancia competitiva, con mucho menos foco. En este caso UCAM Murcia se ha mostrado ávido.

Firma con UCAM Murcia, adiós rumores y el proyecto sigue

Ver a UCAM Murcia en la zona alta de la clasificación se ha vuelto rutina. Sin embargo, no por ello es menor la proeza. El proyecto ha crecido a pasos agigantados de la mano de Sito Alonso y con muchos jugadores que han ido liderando el cuadro en pista durante las últimas campañas, como Radovic, Dylan Ennis o incluso el propio Sadiel Rojas.

Dentro de una plantilla siempre hay jugadores especiales para la afición. Algunas veces su rendimiento en pista es elevado, otras, es una cuestión más emocional. Actualmente, Dylan Ennis reune ambas características. Aunque la temporada de DeJulius esté captando muchas miradas, a nadie se le escapa que el alero podría tener muchos pretendientes en el mercado de fichajes ACB, incluso Euroliga. Sin embargo, UCAM Murcia ha hecho oficial su renovación en redes y ha puesto fin a la especulación.

¿Cómo será el proyecto ACB el próximo curso?

UCAM Murcia no es flor de un día, sino que lleva tiempo asentándose como uno de los equipos referencia de la Liga Endesa ACB. Tras la renovación de Dylan Ennis muchos ya se preguntan como se configurará el roster del próximo curso. La gran incógnita es DeJulius, que a pesar de que acaba contrato, tiene un +1 acordado. No le faltarán pretendientes, ni siquiera teniendo que pagar buy-out.

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🏀 El escolta canadiense seguirá ligado al conjunto universitario una temporada más



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El que parece difícil que continúe tambien es Devontae Cacok, que finaliza contrato y la Euroliga llama. También terminan tanto Forrest como el recién fichado Kelan Martin, aunque no hay información acerca de sus pretensiones de futuro. Continuarán salvo sorpresa piezas importantes como Raieste, Sant-Ros o Cate.