Valencia Basket ha logrado adelantarse en una serie marcada por la intensidad y las dificultades ante Bilbao Basket, en un partido que dejó sensaciones encontradas pese al resultado favorable. Sin embargo, más allá del desenlace colectivo, una de las situaciones que más está dando que hablar es la de un jugador importante del proyecto, cuya presencia en pista volvió a ser inexistente.

Darius Thompson, sin minutos con Valencia Basket en ACB

El Valencia Basket sacó adelante un partido muy complicado ante el Bilbao Basket (83-80) en el primer duelo de la serie, reaccionando a tiempo tras verse hasta 13 puntos abajo en el último cuarto. El equipo de Pedro Martínez encontró en Jean Montero y Braxton Key a sus principales referencias ofensivas, ambos con 17 puntos, pero también fue clave el trabajo de Jaime Pradilla (15 puntos) y el impacto final de Nate Reuvers. Sin embargo, el encuentro deja una suplencia muy destacada: la del fichaje estrella del pasado verano.

Uno de los aspectos más llamativos fue la rotación exterior: Darius Thompson no jugó ni un solo minuto, quedando completamente fuera de la rotación en un partido de máxima exigencia. En su lugar, Pedro Martínez apostó por Álvaro Cárdenas, que disputó 14 minutos y repartió 4 asistencias, mostrando buena dirección y criterio en ataque.

Así está el futuro de Darius Thompson en Valencia Basket

La situación de Darius Thompson en el Valencia Basket apunta claramente a un final de etapa. Su contrato, estructurado en un 2+1, deja margen para una salida este mismo verano, algo que encaja con la planificación del club y con el rol decreciente que ha tenido en los últimos meses. A pesar de su experiencia en Euroliga y su capacidad para dirigir, no ha logrado asentarse con regularidad en el sistema de Pedro Martínez.

De cara al mercado, todo indica que su salida se producirá mediante el pago de una cláusula, con varios equipos de Euroliga atentos a su situación. El destino que más fuerza ha ganado es el Olimpia Milano, que ya mostró interés en el pasado y ahora estaría cerca de incorporarlo como pieza importante de su nuevo proyecto.

Estadísticas de Darius Thompson con Valencia Basket en ACB