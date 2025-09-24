El baloncesto es un deporte maravilloso, en parte, por sus giros inesperados. Un jugador que brilló la temporada pasada en Manresa decidió dar un paso adelante y vestir la camiseta verdinegra de la Penya. Sin embargo, en la final de la Liga Catalana el guion le jugó en contra: Baxi Manresa, con el que había sido referencia ofensiva la temporada pasada, terminó imponiéndose en un partido intenso que dejó a la Penya sin trofeo y con un sabor agridulce para su nuevo fichaje.

Pasado y presente cara a cara en la final: el liderazgo de Cameron Hunt

La final de liga catalana entre Baxi Manresa y Joventut de Badalona fue tan ajustada como simbólica. Cameron Hunt, que llega al Olímpic tras su gran temporada en Manresa, trató de liderar a los suyos con triples y presencia en momentos calientes. Aun así, la eficacia coral del conjunto manresano resultó decisiva en el tramo final, dejando el marcador en 83-79. El destino quiso que el enfrentamiento entre Hunt y su ex-equipo fuese también la primera derrota en partido oficial de la temporada.

💥 TRIPLÀS SOBRE LA BOTZINA!



🎯 Cameron Hunt retalla la diferència a l’últim segon del primer quart!



🏀 BAXI Manresa 2⃣6⃣ 🆚 1⃣9⃣ Joventut de Badalona



▶️ https://t.co/A2GxyBkJcy pic.twitter.com/UeulpznjK6 — Esport3 (@esport3) September 21, 2025

Pese a que su aportación fue significativa, la sensación general es que el Joventut aún busca encajar todas sus piezas, mientras Manresa aprovechó la química construida en el curso pasado.

La importancia en Manresa la temporada pasada

El curso anterior supuso la consolidación de Cameron Hunt como una de las sensaciones de la Liga Endesa. En Manresa se convirtió en máximo referente ofensivo del conjunto de Diego Ocampo, con promedios destacados en puntos y la capacidad de aparecer en momentos decisivos. Su impacto en la primera temporada en ACB fue determinante para que el equipo del Bages se mantuviera competitivo en una temporada exigente.

Más allá de los números, lo que dejó en Manresa fue la imagen de un líder silencioso, capaz de decidir partidos con sus penetraciones y su tiro exterior. Ese bagaje lo convirtió en un referente para la afición manresana y objeto de deseo en el mercado, lo que terminó desembocando en su fichaje por el Joventut, que buscaba precisamente alguien capaz de generar ventajas en la línea exterior. Cameron Hunt contaba con interés de otros equipos ACB.

Las opciones de la nueva Penya y la vuelta de Ricky Rubio

La derrota en la final catalana no empaña las expectativas de un Joventut que este año quiere aspirar a todo. La llegada de Hunt es una de las grandes bazas de un proyecto que combina juventud y experiencia. Su rol se antoja crucial, especialmente en un equipo que aspira a estar en el top-8 de la Liga Endesa y a dar guerra en competiciones europeas.

✨ Volver a disfrutar de la 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚 de Ricky Rubio



¡Así fue su redebut con la camiseta de la @Penya1930 en la pretemporada de la #LigaEndesa!



Ben tornat, @rickyrubio9 🫶🏻 pic.twitter.com/GSIzjww9Wq — Liga Endesa (@ACBCOM) September 5, 2025

Además, la vuelta de Ricky Rubio supone un refuerzo emocional y competitivo de primer nivel. Con el talento de la nueva incorporación en el perímetro y la dirección de un base con tanta jerarquía, la Penya se encuentra ante una oportunidad única de volver a ilusionar a su afición. El reto será ensamblar todas las piezas para que noches como la de la Liga Catalana no se repitan cuando llegue la hora de la verdad.