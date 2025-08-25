Mientras el Real Madrid Baloncesto ya ha comenzado su pretemporada, muchos de sus integrantes se encuentran inmersos en la lucha por los diferentes torneos internacionales. De hecho, su propio técnico, Sergio Scariolo, no ha arrancado el curso con sus jugadores para tratar de situar a España en lo más alto. Por ello, Luis Guil se encuentra a los mandos a la espera de que los Andrés Feliz, Bruno Fernando o Eddy Tavares regresen.

El center del Real Madrid se proclama campeón del Afrobasket, pero levanta suspicacias

Si había un duelo puesto en el calendario del Real Madrid Baloncesto era el Bruno Fernando vs Eddy Tavares. Este, finalmente, se dio en cuartos de final. El angoleño se sobrepuso y siguió avanzando rondas eliminatorias hasta la final, en la que se medía a Mali, un conjunto, a priori, de menor nivel. La final no tuvo mayor misterio para la selección de Angola, que venció por 70 a 43 en un partido que solo tuvo un color desde el inicio. A pesar del triunfo, seguramente el center madridista no esté del todo satisfecho.

✨ History written! 🇦🇴 Angola is the new king of Africa! 🌍

12 years later, Angola is lifting its 12th #AfroBasket Trophy! 🏆

Parabéns! 👏🏾 👏🏾 👏🏾 #thetimeisnow pic.twitter.com/dx2P0TnmKD — FIBA #AfroBasket (@AfroBasket) August 24, 2025

La victoria de Angola en el Afrobasket ya estuvo salpicada por la mala noticia de la gravísima lesión de Jilson Bango, que seguramente entristeciera al país a pesar del triunfo. Además, en líneas generales, más allá de algún pico estadístico, no ha sido el mejor torneo para Bruno Fernando. De hecho, con los problemas físicos del ex de Zaragoza, todas las miradas fueron al 5 del Real Madrid Baloncesto, pero en ausencia de su compañero de puesto, sus guarismos tampoco se dispararon.

Bruno Fernando, un Afrobasket con más sombras que luces

Bruno Fernando ha dejado partidos en positivo en el Afrobasket, por ejemplo la semifinal contra Camerún o el encuentro de fase de grupos frente a Guinea. Sin embargo, performances como la de la final o el partido contra Cabo Verde supusieron una bajada importante de las expectativas. En el duelo frente a su compañero en el Real Madrid Baloncesto, Eddy Tavares, a pesar de tener una rotación más corta por la lesión de Jilson Bango durante el choque, dejó 4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

Es cierto que juzgar sus guarismos, 5 puntos y 5 rebotes, en una final ganada por casi 30 puntos, no es del todo justo. Sin embargo, sí que el aficionado del Real Madrid Baloncesto esperase de su center que fuera una referencia del torneo, una de las grandes estrellas del Afrobasket. Otros jugadores de conjuntos Euroliga, como Brancou Badio o Alpha Diallo han dejado actuaciones para el recuerdo, rondando e incluso superando los 30 puntos en varias ocasiones. Por ello, las dudas de la afición madridista sobre la apuesta de Bruno Fernando como segundo pívot este verano se han acrecentado.

Los números de Alpha Diallo:

vs Mali: 31 pts, 10 reb, 3 ast

vs Libia: 12 pts, 6 reb, 3 ast

vs Angola: 24 pts, 5 reb, 2 ast

vs Sudán del Sur: 28 pts, 6 reb, 4 ast

Los números de Brancou Badio:

vs Camerún: 18 pts, 5 reb, 4 ast

vs Mali: 15 pts, 4 reb, 5 ast

vs Nigeria: 32 pts, 4 reb, 2 ast

vs Sudán del Sur: 31 pts, 3 reb, 2 ast

vs Mali: 17 pts, 2 reb, 1 ast

Los números de Bruno Fernando: