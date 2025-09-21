El Real Madrid de baloncesto se impuso 87-80 al Baskonia y se quedó con el tercer puesto del Torneo EncestaRías, en un duelo donde destacó uno de los nuevos fichajes del verano. A una semana de la Supercopa Endesa, el equipo de Sergio Scariolo mostró una versión más sólida y coordinada que en la derrota anterior ante Río Breogán, mejorando sensaciones y afinando automatismos de cara al arranque oficial de la temporada.

Gabriele Procida destaca y deja sus primeros destellos en el Real Madrid

En el encuentro ante Baskonia, los fichajes veraniegos del Real Madrid de baloncesto empezaron a dejar buenas sensaciones. Lyles destacó por su capacidad a la hora de generar a partir de decisiones inteligentes, aunque aún debe afinar su puntería desde el perímetro. Chuma Okeke aportó en múltiples facetas del juego, mostrando versatilidad y compromiso. Sin embargo, el más destacado fue Gabriele Procida, que firmó un gran partido y dejó claro que puede convertirse en una pieza importante de rotación para el equipo a lo largo de la temporada.

Gabriele Procida firmó una destacada actuación ante Baskonia, con una irrupción notable en ambos lados de la cancha. El joven italiano sumó 14 puntos en apenas 20 minutos, mostrándose incisivo en ataque y muy activo en defensa. Su aportación fue bidireccional, dejando buenas lecturas por su entrega y solidez. En cuanto a su mapa de tiro, acertó 3 de 5 en tiros de dos y 2 de 5 desde el triple, cerrando el partido con una valoración de 10.

Aprovechar las oportunidades en una plantilla larga

Tras asegurarse la tercera posición en el Torneo EncestaRías, el Real Madrid ya centra su mirada en el primer gran reto oficial de la temporada: la Supercopa Endesa, donde se enfrentará al CB Canarias el próximo sábado 27 de septiembre. Sergio Scariolo tendrá que lidiar con una enfermería cada vez más cargada, con las ausencias ante Baskonia de Maledon, Hezonja, Abalde y Deck. En ese contexto, Gabriele Procida, fichado el pasado 25 de julio, supo aprovechar su oportunidad y dejó una performance muy prometedora.

Tras una pretemporada marcada por rotaciones, pruebas constantes y aspectos por mejorar, la Supercopa se presenta como la primera gran prueba para Sergio Scariolo al frente del Real Madrid. En ese desafío, Gabriele Procida tendrá que ganarse un lugar en una rotación amplia, experimentada y competitiva dentro del equipo blanco.

Actuación de los fichajes Real Madrid vs Baskonia