Los playoffs ACB vienen sonriendo al Barça Basket. Los culés pusieron el 2-0 frente a La Laguna Tenerife y están a un paso de la final de la Liga Endesa. A pesar del excelso desempeño global culé, Patty Mills supo hacer mucho daño e irse hasta los 36 puntos. Por ello, a buen seguro que Xavi Pascual buscará tenerle contenido en el Game 3.

Las claves de la exhibición contra el Barça Basket en los playoffs ACB

Patty Mills lleva 100 puntos anotados en estos playoffs ACB. El propio técnico del Barça Basket se deshizo en elogios con el jugador: “La única manera de detenerlo es indicarle mal la dirección cuando venga al pabellón”. A pesar de su talento, hay mucho trabajo de pizarra detrás y, a buen seguro, Xavi Pascual buscará contraatacar. Una de las claves, frenar los sistemas de bloqueos indirectos para que salga a tirar.

El entrenador del Barça Basket ya tomó nota de la defensa de poste bajo de La Laguna Tenerife frente al Real Madrid y preparó un plan. Ahora, todo apunta a que habrá una estrategia ‘anti’ Patty Mills. Sobre todo con quintetos small ball, los sistemas de bloqueos indirectos permiten muchos lanzamientos al australiano. Una de las claves es que la movilidad de Yebo, Doornekamp o Abromaitis permite mover el ángulo de bloqueo o jugarlo muy dinámico. Ahí, los perseguidores del ex NBA sufren para poder pasar.

Otra de las claves para el Barça Basket será contener el juego de bloqueo directo de La Laguna Tenerife, tanto con Patty Mills abierto para tirar, como cuando es él el manejador. Cuando es a él al que le sitúan la pantalla, los culés saltan agresivos para que suelte el balón. Por el momento, el australiano ha buscado mucho atacar el lado abierto para no caer en la trampa. Cuando él abre la pista, el Barça Basket no ayuda con su jugador. Eso ha generado muchos puntos en la pintura, tendrán que evaluar si compensa. Por el momento el 2-0 en playoffs ACB les da la razón.

Las alternativas de Xavi Pascual contra Patty Mills

Las dos victorias del Barça Basket hacen presagiar que el plan de partido no variará mucho. Sin embargo, siempre hay circunstancias mejorables y más que probablemente haya algún plan especial contra Patty Mills. En las situaciones de salidas de bloqueos para tirar, habrá que ver si los pívots culés se implican algo más para ayudar a sus compañeros. Es cierto que Willy, Fall, incluso Vesely son menos móviles, pero también es verdad que los interiores de La Laguna Tenerife tienen menos presencia cerca de canasta.

En cuanto a las situaciones de pick and roll, es más probable que mantengan ideas. A pesar de que la cercanía con Patty Mills ha permitido a La Laguna Tenerife producir puntos con otros jugadores en bloqueo directo, por el momento el balance parece compensar. El 2-0 en la serie de playoffs ACB puede hacer dudar al Barça Basket sobre cuanto virar el rumbo. Ahí, Txus Vidorreta puede tener una baza para innovar.