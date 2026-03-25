Hay pocas posibilidades de que Victor Wembanyama se lleve el trofeo de MVP esta temporada. Segundo máximo anotador de la campaña y líder del mejor equipo de la temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander parece encaminado a hacer el doblete, con Luka Doncic visto ahora como su candidato alternativo más probable.

Sin embargo, el jugador de los Spurs tiene muy buenas posibilidades de estar en el podio, lo que sería una primera vez para un francés. Y sobre todo ha presentado argumentos bastante interesantes en este debate.

“Lo primero es que la defensa representa el 50% del juego y está subestimada en la carrera al MVP. Creo que soy el jugador con más impacto defensivo de la liga”, desarrolló. “Lo segundo es que casi barrimos a Oklahoma City esta temporada, y los dominamos tres veces con su equipo al completo. Lo tercero es que el impacto ofensivo no se limita a los puntos.”

El único líder ofensivo y defensivo de su equipo en la carrera al MVP

Es el argumento de los partidarios de “Wemby” últimamente: es el único candidato real de la carrera al MVP que es a la vez el líder ofensivo y el líder defensivo de su equipo. La definición del “two-way player”, como explican Nicolas Batum o su entrenador, Mitch Johnson, que prefiere sin embargo evitar el debate.

Especialmente porque, como cada año, la carrera al MVP mezcla argumentos objetivos y subjetivos…

“Pesa en el juego a todos los niveles: en la cancha, en ambos lados, con o sin balón, en lo que el otro equipo intenta hacer, planifica, pone en marcha y a lo que se adapta en ambos lados. En mi humilde opinión, tanto como cualquier otro jugador que haya visto jamás”, resume su entrenador. “Tómenlo por lo que vale, pero es alguien que influye absolutamente en todos los aspectos de nuestro programa en la cancha, y ni siquiera he hablado todavía de lo que ocurre fuera.”

Ante el Heat, la pasada noche, Victor Wembanyama expuso sus argumentos tanto en rueda de prensa como sobre el parquet. Ante el equipo de Bam Adebayo, su impacto defensivo fue más claro que nunca.

What a preposterous defensive sequence from Victor Wembanyama. pic.twitter.com/LvZIXmBddP — Jason Timpf (@_JasonLT) March 24, 2026

En ataque, su influencia es a veces menos evidente, como él mismo explica, pero basta ver ciertas jugadas para entender el miedo que genera su estatura cuando se acerca al aro. Toda la defensa de Florida se contrae en la pintura para gestionar su pick-and-roll con Devin Vassell, liberando así a Keldon Johnson en la esquina. En esa jugada, Victor Wembanyama no aparece en ninguna estadística, pero su influencia es completamente real.

Make that three. Insane roll gravity. pic.twitter.com/TW6QNF4BHX — Jason Timpf (@_JasonLT) March 24, 2026

Cuantificar la influencia, tanto ofensiva como defensiva, de los jugadores es una tarea enormemente compleja. El sitio Bball-Index intenta lograrlo utilizando el “Luck-adjusted player Estimate using a Box prior Regularized ON-off”, conocido por el acrónimo de “LEBRON”.

Derrick White, Bam Adebayo y los demás…

Para simplificar, la idea es combinar las estadísticas brutas (puntos, rebotes, asistencias, tapones, robos…) con el rendimiento del equipo cuando el jugador está o no en pista, realizando ajustes para no tener en cuenta los elementos relacionados con la suerte. Por ejemplo, esta métrica no considera la mejora en el porcentaje de tiros libres de los compañeros de un jugador cuando este está en juego.

Evidentemente, como cualquier dato estadístico, tiene sus sesgos, favoreciendo a los interiores o subestimando a veces la influencia de los compañeros de un jugador. Pero en muestras grandes, la imagen que produce es elocuente.

Nikola Jokic with the casual mid-air bounce pass to Braun for the layup.



📺 NBC and Peacock pic.twitter.com/4pjIU0lszl — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) March 25, 2026

Así, es Nikola Jokic (+5,86) quien más mejora el impacto ofensivo de su equipo por 100 posesiones, por delante de Luka Doncic (+5,57) y Shai Gilgeous-Alexander (+5,35). En cambio, defensivamente, es Victor Wembanyama (+3,57) quien lidera con claridad en ayuda al impacto defensivo de su equipo por 100 posesiones.

En conjunto, en ambos lados de la cancha, es el francés quien encabeza la clasificación, mejorando la eficiencia de su equipo en +6,93 puntos por 100 posesiones. Nikola Jokic (+6,60) es segundo, por delante de Shai Gilgeous-Alexander (+5,85), Cade Cunningham (+5,38), Kawhi Leonard (+5,37) y Luka Doncic (+5,09).

Bball-Index calcula también los puntos “añadidos ofensivamente” y “salvados defensivamente” desde el inicio de la temporada, lo que permite visualizar los diferentes perfiles, especialmente en la carrera al MVP.

Con 113,88 puntos “añadidos ofensivamente” y 126,44 puntos “salvados defensivamente” para su equipo, Victor Wembanyama es claramente el perfil más equilibrado de esta carrera hacia la cima, y por tanto potencialmente el mejor “two-way player” de la NBA. Derrick White no está lejos con 111,22 puntos “añadidos ofensivamente” y 105,44 “salvados defensivamente”, lo que llevó recientemente a Kenny Atkinson a afirmar que el base de los Celtics forma parte directamente del Top 5 de jugadores de la NBA.

Derrick White’s instincts are insane



2 steals so far but more in the deflection column. This one leads to a Scheierman 3 pic.twitter.com/HXlBMpGEEQ — NikNBA🏀 (@NIKNBAYT) March 23, 2026

Entre los demás “two-way players”, encontramos lógicamente a Bam Adebayo (+66,87 | +78,60), Evan Mobley (+63,33 | +51,45), Cade Cunningham (+177,95 | +65,88) y Chet Holmgren (+48,19 | +107,60).