El dilema de las canteras ACB: Romanticismo no paga facturas

El verano es la época del año en la que los clubes de la Liga Endesa sacan pecho con los éxitos de las categorías inferiores de la Selección. El talento español (y el formado aquí) sigue estando en la élite. Sin embargo, detrás de las fotos con las medallas y los comunicados de orgullo, las oficinas de las canteras ACB viven en un estado de ansiedad constante.

El modelo tradicional ha saltado por los aires. Los clubes ya no solo compiten entre sí para captar a la próxima perla de 14 años; ahora compiten contra un gigante con el que es imposible pelear en lo económico: el baloncesto estadounidense desde su etapa universitaria.

El “robo” de la NCAA: El dinero del NIL cambia las reglas

Hasta hace unos años, el camino lógico de un chaval brillante de 17 o 18 años en una cantera top (léase Real Madrid, Barça, Joventut o Unicaja) era quemar etapas en el filial de Liga EBA o LEB, rascar los primeros minutos con el primer equipo y ganarse un sitio en la rotación ACB. Irse a Estados Unidos era una aventura académica y deportiva residual.

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Hoy, la historia es otra. La llegada de los acuerdos NIL (Name, Image, and Likeness) a la NCAA permite a las universidades americanas pagar cifras de seis dígitos a jóvenes promesas por sus derechos de imagen.

La cruda realidad: Un chaval de 18 años que en España aspira a una ficha modesta de rotación o a seguir en dinámica de filial, se encuentra sobre la mesa con ofertas de universidades de primer nivel que superan, de largo, lo que ganan muchos jugadores veteranos de la zona media de la ACB. Competir contra eso con “romanticismo de club” es utópico.

La trampa de la exigencia competitiva

El problema no es solo el dinero; es el embudo del primer equipo. La ACB es, probablemente, la liga doméstica más salvaje del mundo fuera de la NBA. Aquí nadie regala nada. Un entrenador de un equipo que se juega entrar en la Copa del Rey o evitar el descenso no puede permitirse el lujo de dar 15 minutos por noche a un chico de 18 años para que “fallé y aprenda”. Cada error cuesta una victoria, y cada victoria cuesta dinero y puestos de trabajo.

Esto genera una paradoja perversa:

Las canteras españolas gastan millones de euros al año en infraestructuras, entrenadores, residencias y torneos para pulir diamantes.



Cuando el jugador está listo para dar el salto al profesionalismo, el salto es tan sumamente alto que muchos se quedan en el limbo del banquillo o deciden hacer las maletas hacia la NCAA o la Overtime Elite, donde les garantizan minutos, focos de cara al Draft y una cuenta corriente boyante.

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¿Hacia dónde va el modelo?

Ante este panorama, los directores de cantera de los clubes ACB se debaten entre la resignación y la reinvención. El mercado está obligando a cambiar la filosofía en tres direcciones:

Contratos blindados a edades más tempranas: Las cláusulas de rescisión se firman antes de que el jugador asome la cabeza en el primer equipo, intentando al menos recibir una compensación económica si el jugador decide marcharse a EE. UU.



Las cláusulas de rescisión se firman antes de que el jugador asome la cabeza en el primer equipo, intentando al menos recibir una compensación económica si el jugador decide marcharse a EE. UU. El modelo “Joventut” o “Manresa”: Entender que la única forma de retener el talento es meterlo en la pista de verdad. Clubes que asumen que van a perder partidos por el camino, pero cuyo modelo de negocio y supervivencia pasa por ser un escaparate real para los jóvenes antes de que den el salto.



Entender que la única forma de retener el talento es meterlo en la pista de verdad. Clubes que asumen que van a perder partidos por el camino, pero cuyo modelo de negocio y supervivencia pasa por ser un escaparate real para los jóvenes antes de que den el salto. Aceptar el rol de exportador: Cambiar la mentalidad y asumir que el éxito de una cantera ya no es que un jugador dispute 300 partidos con tu camiseta, sino que debute en tu primer equipo, deje un dinero en caja al marcharse y sea el mejor embajador de tu marca en la NBA o en el baloncesto universitario.

¿Formar para competir o formar para exportar?

Ver a un chico de la casa triunfar con el primer equipo sigue siendo la mayor alegría para cualquier aficionado, pero la realidad del baloncesto moderno ha impuesto su ley. Las canteras de la ACB se han convertido, a su pesar, en la incubadora perfecta para mercados con un músculo financiero inalcanzable.

El reto ya no es descubrir al próximo gran talento, sino convencerle de que quedarse a picar piedra en la pintura de la ACB le va a curtir más como jugador que los focos brillantes y los dólares de una universidad americana. Y esa batalla, cada verano, es más difícil de ganar.