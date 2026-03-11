Hay equipos que acostumbran a estar en el candelero de la Euroliga más que otros. El caso de Partizan Belgrado es especialmente llamativo. El conjunto serbio ha dejado cambios en el banquillo, conflictos internos y con la afición, fichajes estelares y lesiones peliagudas. La actualidad, ahora, pasa por la NBA.

La noche NBA de Bam Adebayo eclipsa al ex Euroliga

Las noticias en la NBA pasan en buena medida por Bam Adebayo. El jugador de Miami Heat anotó la friolera de 83 puntos frente a Washington Wizards. La excelente actuación ha captado todas las miradas. Sin embargo, un ex Euroliga, en mucha menor medida, ha dejado una performance que ha hecho las delicias de los aficionados asiduos al baloncesto Europeo. Una noche mágica para Cameron Payne.

Philadelphia 76ers ganó a Memphis Grizzlies por 10 puntos con un tenteo estratosférico. El electrónico reflejó un 139 a 129. En esta oda al basket ofensivo, Cameron Payne fue el mejor de su equipo y del encuentro NBA en general. El que fuera fichaje Euroliga en diciembre, ahora, anotó 32 puntos y asistió en 10 ocasiones con la camiseta de la franquicia americana. Además, firmó 3 rebotes y 3 robos. Sin embargo, hubo un dato aún más sorprendente.

Cameron Payne, el tirador que echará en falta Joan Peñarroya

Los números de Cameron Payne fueron estratoféricos. Su 49 de valoración ya habla por sí mismo. Sin embargo, parte importante de esa excelente cifra se debe al acierto. La ex estrella Euroliga firmó un 8 de 8 en triples y un 9 de 10 en tiros de campo. El acierto del jugador en acciones de pista fue excelso. En el caso del héroe de la noche NBA, Bam Adebayo, tuvo más relación con su afluencia asidua al tiro libre.

En la etapa de Cameron Payne en Partizan no se puede decir que no fuera un gran tirador de tres puntos. En Liga ABA se encontraba en un 39.4%, mientras que en Euroliga acumulaba un 33%. Si bien las cifras son aceptables, nada que ver con el nivel de la noche contra Memphis. Eso sí, en cierta manera, la performance fue una anomalía estadística. El ex de Partizan se estaba moviendo en el 34%, datos similares a los que dejaba ver en Europa.