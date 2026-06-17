La andadura de Álex Mumbrú como técnico podría tener un nuevo paso. El que fuera jugador de equipos como Real Madrid, Joventut de Badalona o la Selección Española, lleva relativo poco tiempo al frente de equipos desde la banda. A pesar de su juventud, ya ha dirigido combinados ACB como Bilbao, Valencia Basket o a la selección alemana campeona del Eurobasket. Ahora, nuevo destino Euroliga.

La Euroliga vuelve a confiar en Álex Mumbrú

Los inicios de Álex Mumbrú al frente de Bilbao Basket fueron excelsos. El técnico se ganó un sitio en un Valencia Basket que daba los primeros pasos del proyecto Euroliga que a día de hoy se disfruta. Su quehacer en la capital del Turia tuvo luces y sombras y acabó fuera de la entidad tras no acabar de cumplir las expectativas.

La apuesta de Alemania en el Eurobasket fue valiente. Los germanos apostaron por él a pesar de que su paso por Valencia no fuera especialmente notable. Además, sustituyendo a un entrenador con mucha experiencia como Gordon Herbert. La conquista del título continental, de una anómala forma debido a una enfermedad que padeció, parece haber sido el aval. Todo apunta que recalará en Virtus Bolonia.

ENTREVISTA COMPLETA SOBRE SUS INICIOS CON ALEMANIA

Un banquillo Euroliga complicado, con mucho nombre ACB de por medio

Según relata Andrea Calzoni, insider experto en mercado de fichajes Euroliga, Álex Mumbrú tendría las conversaciones muy avanzadas con Virtus Bolonia. El banquillo italiano no viene siendo una plaza fácil. Después de Dusko Ivanovic y Jakovljevic vuelven a buscar entrenador. Después de numerosos rumores, parece que hay decisión.

ENTREVISTA COMPLETA SOBRE ESTILO Y VESTUARIOS

💣⏳Alex Mumbrù is close to a deal with Virtus Bologna, per sources.



Despite the negotiations with Alexander Sekulic, President Zanetti decided to find an agreement with Mumbrù.



Last details and then it will be official.#EuroLeague #VirtusBologna #Virtus pic.twitter.com/7w1Yq6YIxZ — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 16, 2026

Las informaciones sobre el banquillo de Virtus Bolonia llevan tiempo irrumpiendo en prensa. Parece además que hay cierta fijación por los técnicos con pasado ACB ya que además de haber optado por Dusko en el pasado, Jaka Lakovic y el propio Álex Mumbrú cogían fuerza. Por momentos parecía que Sfairopoulos podría acabar firmando, aunque parece tener más visos de acabar de azulgrana. Tras ello, todo apuntaba a Sekulic, pero un giro de los acontecimientos hace virar el rumbo.