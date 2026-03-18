El Barça Basket atraviesa una crisis deportiva importante. Mientras los de Xavi Pascual tratan de enderezar una temporada compleja y sin refuerzos, la dirección deportiva parece centrada en una remodelación profunda de la plantilla. El verano apunta a ser movido. A los Sylvain Francisco, Moses Wright o Daniel Theis se suma otro nombre.

El Barça Basket con la mirada puesta en otro playmaker

Si el juego interior parece que sufrirá cambios drásticos, no menos apunta a hacerlo la manija del equipo. La dirección deportiva del Barça Basket parece tener entre ceja y ceja incoroprar perfiles top de la Euroliga para su puesto de base. Si hace semanas que Sylvain Francisco está en el candelero, ahora, irrumpe McKinley Wrigth IV.

💣👀FC Barcelona wants to find an agreement with McKinley Wright IV.



The Spanish team made him a two-year offer, sources told me and @webEncestando.



Barcelona will change several players and Wright is one of the best targets.#EuroLeague #Dubai #FCBarcelona pic.twitter.com/4c0PlQxVsg — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) March 18, 2026

Al igual que la situación de los interiores, se desconoce si la larga lista de nombres tiene que ver con un alto número de movimientos o a manejar diferentes posibilidades. Por un lado, El Barça Basket actualmente solo cuenta con un base del máximo nivel en la plantilla, entendiendo a Marcos como un perfil más enfocado a Liga Endesa.

El checo, además, finaliza contrato y parece que por el momento no ha habido contactos para renovar. No sería descabellado que llegaran varios jugadores en su puesto. De hecho, Encestando comenta que el Barça Basket tiene más que interés por McKinley Wright IV. Segun la web especializada, ha habido oferta formal por dos temporadas. La operación parece ir en serio y muchos se preguntan la relación con el movimiento por otro destacado Euroliga, Sylvain Francisco.

Así esta la situación culé en el mercado de fichajes Euroliga

A pesar de que las necesidades de la plantilla puedan sugerir varias incorporaciones, la realidad es que la llegada de Sylvain Francisco se había complicado. La irrupción de McKinley Wright IV se produce en un contexto en el que Olympiacos acaba de irrumpir en la puja por el base de Zalgiris. Además, el playmaker francés siempre ha demostrado una cierta predilección por vestir la camiseta griega.

Se desconoce si existe la posibilidad de que el Barça Basket incorpore en el mercado de fichajes Euroliga a estos dos jugadores. Sin embargo, McKiley Wright IV y Sylvain Francisco tienen muchas similitudes en el juego. Perfiles agresivos hacia canasta, anotadores, físicamente similares… Cuesta pensar en una apuesta por ambos. Además, con el regreso de Juan Núñez a la vuelta de la esquina y Nico Laprovittola también sumido en un extraño impasse, cuesta presagiar la estrategia.