El partido entre Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket es uno de los más atractivos de ver para el aficionado al baloncesto Euroliga. El partido enfrenta a dos equipos que, con sus más y sus menos, atraviesan un momento positivo. Al rededor del choque hay pocas noticias, sobre todo en materia de lesiones, pero sí que hay una duda que recorre a la afición madridista.

¿Está el fichaje del Real Madrid preparado para grandes partidos Euroliga?

Edy Tavares tuvo que jugar una minutada en el clásico de la Euroliga de Baloncesto a pesar de encontrarse enfermo. El sobre esfuerzo bien se compensó en ACB, donde disputó 18 minutos y se pudo ver el debut del flamante nuevo fichaje del Real Madrid Baloncesto. Por todo ello, aún no está claro cuál será el rol a día de hoy en un partido de máxima exigencia como es el del Valencia Basket.

🙌 ¡DÍA DE PARTIDO! | IT’S GAME DAY!

ℹ️ Jornada 10 de @EuroLeague

🆚 @ValenciaBasket

🏟️ Roig Arena

🕰️ 20:30 CET

📺 Movistar Plus+ pic.twitter.com/2yfnlYodEF — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) November 11, 2025

Las rotaciones en la posición de cinco en ACB eran un imperativo para el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, tras ello y con la victoria en el bolsillo, el partido de Euroliga frente a Valencia Basket se encara con una perspectiva más competitiva, sobre todo porque el balance europeo no es especialmente bueno. Este contexto permitirá evaluar realmente cuánto de integrado está Alex Len. Muchos se preguntan si Edy Tavares volverá a jugar una minutada o, por fin, tiene un reemplazo de garantías.

El estilo del Valencia Basket y Pedro Martínez podría ser la solución a la pregunta

La filosofía de baloncesto de los de Pedro Martínez en Euroliga es un tema más que hablado. Su ritmo, su corta rotación y la polivalencia de sus piezas podrían ser una preocupación para el técnico del Real Madrid Baloncesto. En este sentido, un interior como Alex Len, que ya demostró frente a Joventut su capacidad de correr la pista, podría ser una baza más que interesante para igualar la contienda en materia de transiciones, pero no es el único argumento.

Esta campaña Valencia Basket ha venido utilizando con mucho tino a Matt Costello de ala-pívot. Sin embargo, su perfil suele castigar, y mucho, a Edy Tavares y nadie descarta verlo al cinco. Ya en ocasiones pasadas se vio al costamarfileño de pívot puro, con Pradilla de cuatro. Por aquel entonces, el Real Madrid Baloncesto ya utilizó la variante de poner a al caboverdiano con Jaime en vez de con el center taronja. En este caso, Pedro Martínez podría insistir en esa idea, lo cual abriría la puerta a un mayor minutaje de Alex Len. Todo ello en un contexto nada sencillo para un recién llegado.