Lejos de bajar nivel, el mercado de fichajes de Euroliga avanza a gran ritmo y algunos de los equipos favoritos han sido protagonistas de rumores de movimientos potentes que incluyen la incorporación de jugadores sorpresa, talentos jóvenes y estrellas NBA europeas que podrían sumarse a la lista de los que ya han llegado.

El Real Madrid la rompe en el mercado con el fichaje de Izan Almansa

Solo un movimiento, o dos, le queda al Real Madrid para cerrar su plantilla de cara a la temporada 25-26, la primera con Scariolo en el banquillo, y cuando parecía que no podía sorprender, ha dado un golpe en el mercado. Se trataría del fichaje del joven talento español Izan Almansa, que tenía su futuro en el aire tras no ser drafteado, para los próximos cuatro años según Noelia Gómez y Guillermo García.

Chimezie Metu cerca de fichar por AS Mónaco

Las últimas informaciones de rumores Euroliga hacen indicar que se va a resolver el futuro de Chimezie Metu, ex del Barça Basket, con su fichaje por AS Mónaco, según informa el periodista Donatas Urbonas de Basket News, que asegura que solo queda la finalización de los exámenes médicos. Un hecho relevante si tenemos en cuenta que el jugador está lesionado de una rotura de talón de Aquiles y que cuando parecía que iba a ser jugador de Fenerbahce se rompió el acuerdo a última hora.

Fenerbahce quiere traer de vuelta a la Euroliga a Simone Fontecchio

Los NBA se han convertido en un gran objetivo de los equipos Euroliga en este mercado y la última estrella que interesa es Simone Fontecchio, ex Baskonia, que seguiría de cerca Fenerbahce. Los turcos están atentos al futuro del italiano en Miami Heat, aunque el jugador podría seguir en Estados Unidos.

Simone Fontecchio on 3.5.24



22 PTS | 4 REB | 1 STL | 42% 3P



Sniper in South Beachpic.twitter.com/uQmYvju6xM — HeatMuse (@Heat_Muse) August 6, 2025

Serge Ibaka: ¿posible fichaje por Maccabi Tel Aviv?

Uno de los agentes libres con mayor experiencia es Serge Ibaka, quien tras finalizar su contrato con el Real Madrid en una segunda breve etapa de tan solo un año se encuentra sin equipo, pero con varios interesados, siendo el último Maccabi, después de que hace semanas sonara Baskonia. El español promedió 6,2 puntos y 3,2 rebotes en Euroliga la temporada pasada.

David McCormack: el fichaje interior que busca Olympiacos

Olympiacos busca reforzar su juego interior en el mercado de fichajes y uno de los que tiene sobre la mesa es el nombre de David McCormack, ex de Olimpia Milano y ALBA Berlín, según el periodista griego Vaggelis Ioanno, que viene de promediar 10,5 puntos, 5,7 rebotes, 0,7 asistencias, 12,5 de valoración con los alemanes en Euroliga.