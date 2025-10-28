Aunque muchas miradas en la cantera del Barça Basket se centran en prospects como Mohamed Dabone, Nikola Kusturica o Sayon Keita —figuras llamadas a tener protagonismo en la rotación de Joan Peñarroya—, este inicio de curso 2025-26 ha traído otra sorpresa. Un base español, llegado este verano desde la Penya, se ha consolidado rápidamente como pieza clave en tres equipos de la cantera blaugrana, ganándose un rol central que no pasa desapercibido.

Nil Poza, el base que domina la cantera del Barça Basket

La cantera del Barça Basket presume de una batería de interiores impresionante, desde la categoría infantil hasta el segundo equipo de la Liga U22. Pero entre tanto talento, un nombre de backcourt brilla con luz propia: Nil Poza. El base de 2009 llegó este verano desde el Joventut Badalona y, en pocas semanas, se ha convertido en pieza clave del Junior Preferente, del equipo de Copa Catalunya y en uno de los grandes protagonistas de la Liga U22.

final en Alhaurín de la Torre: el @FCBbasket se impone en un PARTIDAZO a @unicajaCB #ligau pic.twitter.com/rpwBNv9A57 — Liga U (@Liga_U22) October 24, 2025

Nil Poza, internacional en las categorías inferiores de la selección española, dirige con maestría los automatismos de los tres equipos, que comparten varias piezas en su plantilla. En apenas unas jornadas, se ha convertido en uno de los mejores asistentes de la Liga U, promediando cinco asistencias en tres partidos disputados —liderando junto a Manuel Trujillo y Alejandro Moreno— y 22 minutos de juego por encuentro, además de aportar seis puntos a su repertorio ofensivo.

El Barça Basket se impuso hace unos días a Unicaja con Nil Poza brillando en la dirección de juego: cuatro asistencias y siete puntos, liderando la ofensiva junto a Boumtje Boumtje y Mohamed Dabone. El base catalán ha firmado un octubre muy productivo, dejando claro su peso en el presente del equipo, y promete ser aún más determinante en los momentos clave de 2026, especialmente en el ANGT y el Campeonato de España junior.

Nil Poza brilla en el equipo junior, donde promedia 10 puntos en cuatro partidos, y también suma minutos en el tercer equipo del Barça Basket, con un promedio de 13 puntos por encuentro. Mientras tanto, el conjunto junior ocupa la segunda posición con un balance de 5-2, y el equipo blaugrana lidera el Grupo 2 de la Copa Catalunya con un récord de 4-1.

¿Llegará la llamada de Joan Peñarroya?

El Barça Basket presume de contar con jóvenes talentos interiores que consolidan una de las mejores pinturas de cantera de Europa, pero el equipo sufría un déficit en la posición de base. De ahí llegó el fichaje de Nil Poza este verano, cuya incorporación se ha vuelto clave durante el primer mes de competición.

El pasado curso, Joan Peñarroya contó con Raúl Villar, ahora en la Universidad de Charlotte de la NCAA, para dirigir el juego. Este año, Nil Poza busca consolidar su protagonismo y, junto a otros prometedores talentos del backcourt de la cantera, podría ganar todavía más peso en los tres equipos de formación del Barça Basket, especialmente ante una posible llamada del entrenador del primer equipo de ACB y Euroliga.