El Real Madrid Baloncesto inicia una nueva andadura de la mano de Sergio Rodríguez, Sergio Scariolo y una plantilla con caras nuevas. Sin embargo, y, a pesar de la inyección económica, hay algunas trabas que dificultan el idóneo inicio del trabajo con el equipo. Con el técnico italiano, fichajes como Procida o Maledon en el Eurobasket o Andrés Feliz en la Americup, es difícil comenzar a coger nuevos automatismos.

Golpe duro en la Americup ¿Bueno o malo para los intereses del Real Madrid Baloncesto?

Si bien el Eurobasket está en juego y se lleva buena parte de las miradas, la Americup también se encuentra en plena disputa. Además, en el caso del torneo americano, en unas instancias ya finales del mismo. Actualmente, Brasil, EEUU, Argentina y Canadá se encuentran en las semifinales por el título. En el camino hasta esta fase han caído varias favoritas, entre ellas, la República Dominicana del jugador del Real Madrid Baloncesto, Andrés Feliz.

República Dominicana era una de las grandes favoritas a hacerse con el título de campeón de América. Con un plantel con nombre como Jean Montero, Ángel Delga o Joel Soriano se las prometía muy felices. A pesar de contar con muchos nombres importantes, el eje del juego del equipo del Che era, sin ninguna duda, Andrés Feliz. Los dominicanos acabaron apeados del torneo por una Brasil intratable. El jugador del Real Madrid Baloncesto disputó 35 minutos en el partido que les dejó fuera del torneo, siendo uno de los mejor valorados.

Brasil manda de vuelta a Andrés Feliz a Madrid y puede comenzar a trabajar en su nuevo rol

Si República Dominicana tiene un roster importante, Brasil no es menos. Yago Dos Santos, Bruno Caboclo o Georginho Da Paula apearon a Andrés Feliz del torneo, dejándole sin la ansiada pelea por las medallas. Tras el batacazo, el jugador del Real Madrid Baloncesto queda libre de compromisos para poder reincorporarse antes a la disciplina actualmente liderada por Luis Guil. Esta situación puede ser positiva para un jugador que, con el cambio de técnico, y la llegada de jugadores en su posición, es posible que cambie de rol.

⚒ Viernes de trabajo en la Ciudad Real Madrid ⚒ pic.twitter.com/t1FCFeTHwO — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 29, 2025

Una de las grandes incógnitas del Real Madrid Baloncesto es cómo repartirá Sergio Scariolo los roles en las posiciones de 1 y 2. Está claro que Facu Campazzo es intocable, pero la llegada de Theo Maledon como combo y de Kramer como escolta tirador abren algunas preguntas sobre el rol de Andrés Feliz. El dominicano apunta pasar al 2, sobre todo con rol de especialista defensivo. Sin embargo, el rendimiento de Alberto Abalde en esas labores ya fue excelso el pasado curso. Por ello, y, a pesar de que el italiano aún no esté a los mandos, comenzar a trabajar con Luis Guil cuanto antes puede ayudar a esclarecer dudas.