El Real Madrid Baloncesto es una factoría de talento sin igual. Mientras jugadores como Hugo González o Luka Doncic llevan el nombre del Real Madrid Baloncesto a lo más alto, otras perlas vienen fraguándose en la cantera blanca. Nombres ya en edad junior como Gunnar Grinvalds y Egor Amosov o jóvenes de categoría cadete como Rhys Robinson o Toni Garma van tomando visos de estrella.

La perla del Real Madrid Baloncesto se exhibe en un clásico

El fin de semana dejaba muchos partidos para el baloncesto formativo del Real Madrid Baloncesto, pero pocos de la entidad de un clásico de Liga U22. El cuadro azulgrana es uno de los cuadros más potentes de esta competición. De hecho, muchos consideran que es una de las mejores generaciones de cantera de la historia del club. Piezas que vienen compartiendo pista en varias categorías como Mohamed Dabone, Boumtje Boumtje o Nikola Kusturica vienen rindiendo a un excelso nivel. Por ello, la actuación de Egor Amosov tiene aún más mérito.

el @RMBaloncesto asalta el Joan Gamper y se lleva el último clásico de la fase regular de la #ligau pic.twitter.com/ldb7Ur4o2T — Liga U (@Liga_U22) March 22, 2026

El Real Madrid Baloncesto se llevó el clásico de Liga U22. El partido venía marcado por la ausencia de Nikola Kusturica, pero el roster culé con Boumtje Boumtje, Mohamed Dabone y Sayon Keita estaba lejos de no ser competitivo. Los madridistas se llevaron el duelo con un Egor Amosov estelar que firmó 25 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias para 35 de valoración. Su performance individual luce aún más gracias a la victoria. Sin duda, el gran estandarte de esta conexión con el mercado ruso de talentos está apuntando alto.

¿Cómo se gestó la llegada de Egor Amosov?

En la actualidad parece que el Real Madrid Baloncesto se está moviendo muy bien en el mercado de talentos ruso. El propio Egor Amosov o Ilia Frolov son buenos ejemplos de ello. El nivel de las piezas incorporadas desde Rusia está siendo muy alto. Además, es un gran terreno para tener el ojo puesto, ya que su no participación en la Euroliga no deja de ser un techo para talentos que apuntan muy alto.

tiene 18 años pero acaba de hacer una acción de llevar 38 años jugados



Egor Amosov con la de +1000iq saca la falta en ataque



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A pesar de que Egor Amosov sea un diamante nacido en el 2008, no es de extrañar que estuviera en el radar de muchos. Antes de aterrizar en el Real Madrid Baloncesto ya había disputado 40 partidos en VTB, la primera división rusa. Sus actuaciones con BK Samara llamaron la atención del club blanco, que viene siguiendo muy de cerca el baloncesto formativo del país.