Después de 24 horas de suspense, el aficionado de los Lakers pudo finalmente respirar aliviado el martes. El susto sobre una posible retirada de LeBron James quedó atrás, y ahora todas las atenciones se vuelven hacia la temporada que se aproxima. El equipo de Los Ángeles debuta el 21 de octubre, en casa, contra los Golden State Warriors, y la expectativa es de una temporada peleando en la parte alta de la Conferencia Oeste.

La llegada de Luka Dončić cambia todo

Más que la permanencia de LeBron, el gran atractivo para 2025-26 será la presencia de Luka Dončić, adquirido en un traspaso que sacudió la NBA en febrero de este año. Ahora, con una offseason completa, la estrella eslovena comienza su primera temporada vistiendo morado y dorado desde el inicio.

La combinación entre uno de los mayores jugadores de la historia y uno de los mayores talentos de la nueva generación despierta enorme curiosidad, pero también cierto sentido de urgencia. LeBron cumple 41 años en diciembre y sabe que sus oportunidades de luchar por un título más están llegando al fin. Ya Luka, en busca del primer anillo en la NBA, tendrá quizás la mejor oportunidad de su carrera hasta ahora.

Cómo el estilo de Luka puede potenciar a LeBron James

Con Dončić en Los Ángeles, LeBron James vivirá una temporada diferente de todas las demás. Por primera vez en más de dos décadas en la NBA, será el “Robin” por primera vez en su carrera. Este cambio, que podría sonar extraño para cualquier jugador de su calibre, puede ser justamente el secreto para prolongar aún más su excelencia dentro de la cancha.

El estilo de juego de Luka, basado en el control de ritmo, las lecturas inteligentes y la capacidad de crear para sí y para los compañeros, debe aliviar buena parte de la carga ofensiva que LeBron cargó por tantos años. La reducción en el usage rate también debe permitir que LeBron preserve energía a lo largo del año, algo esencial para un atleta de 41 años que aún busca competir a alto nivel.

Beneficios mutuos dentro y fuera de la cancha en Los Ángeles Lakers

La mentalidad ganadora y la rutina casi obsesiva de entrenamientos y cuidados físicos de LeBron pueden servir como ejemplo e inspiración para Dončić. El esloveno llegó a Los Ángeles rodeado de críticas sobre su forma física y sus hábitos fuera de la cancha, y tener al lado un modelo de longevidad como LeBron puede ser el empujón que faltaba. En los últimos meses, ya ha aparecido en mejor forma, revelando una rutina diferente de entrenamientos y alimentación.

Al final, el mayor beneficiado de esta asociación es el aficionado de los Lakers. Si todo sale bien, 2025-26 puede ser recordada como el inicio de una transición simbólica: el paso del testigo de LeBron James a Luka Dončić, sin que el brillo de ninguno de los dos se apague en el proceso.

