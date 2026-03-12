Después de la actuación tan histórica como inesperada de Bam Adebayo, autor de 83 puntos contra Washington, la NBA no hablaba de otra cosa. Interrogado tras la victoria de los Spurs frente a los Celtics, Victor Wembanyama se enteró de la noticia en caliente, aunque sin mostrar un entusiasmo especial. “Creo que estamos en una liga donde hay muchos modelos a seguir”, respondió simplemente el pívot francés, antes de encogerse de hombros.

En cambio, Kevin Durant, uno de los mejores anotadores de la historia, se mostró mucho más entusiasta. “Al principio no me lo creí”, reconoció el alero. “Chapeau a Bam. Sé lo duro que trabaja. Vi sus estadísticas: 40 tiros, 40 tiros libres… Eso requiere una energía enorme, solo para mantenerse en pista y lanzar tanto como para superar a Kobe. Es un logro increíble del que se hablará para siempre.”

Reacciones en toda la liga

Ante semejante actuación, era inevitable revisar la hoja de estadísticas. En ella se aprecia que Bam Adebayo intentó 43 tiros libres y anotó 36, estableciendo dos récords NBA, con un 7/22 en triples, es decir, algo menos del 32% de acierto. Unas cifras que llamaron especialmente la atención de Ime Udoka.

“Lo primero que uno se pregunta es cómo anotó sus puntos”, explicó el entrenador de los Rockets. “No por culpa de él, sino por su estilo de juego. Solo metió siete triples, pero también intentó 40 tiros libres. Eso ya dice mucho. Y además, eran los Washington Wizards.”

Entre los más críticos, Brian Keefe, el entrenador de los Wizards, consideró que el cuarto cuarto ya no se parecía mucho al baloncesto. Kelly Oubre Jr., por su parte, comparó la actuación con la de Joel Embiid, autor de 70 puntos en 2024, recordando que el antiguo MVP llegó a ese total en apenas tres cuartos y con mayor eficiencia.

Giannis Antetokounmpo solo ve los 83 puntos

Giannis Antetokounmpo salió en defensa del pívot del Heat. Y para el griego, hay poco que discutir cuando un jugador anota 83 puntos en un partido de la NBA. Bam Adebayo superó los 81 puntos de Kobe Bryant, firmando así la segunda mejor actuación ofensiva de la historia de la liga, por detrás de los inalcanzables 100 puntos de Wilt Chamberlain, anotados el 2 de marzo de 1962.

“Es increíble”, se entusiasmó el griego. “La manera no importa. Dentro de treinta años, nadie recordará cuántos tiros libres lanzó. Ni siquiera creo que la gente recuerde cuántos tiros hizo Kobe. Lo que todo el mundo recuerda son sus 81 puntos. No se recuerda la manera, se recuerda el total. Y al final, todos recordarán que Bam metió 83.“

Porque Wilt Chamberlain también anotó muchos de sus puntos desde la línea de tiros libres (28/32) en su famoso partido de 100 puntos, y el cuarto cuarto de aquel encuentro tampoco se parecía demasiado al baloncesto convencional… En las redes sociales, varios jugadores como LeBron James y Karl-Anthony Towns felicitaron la sorprendente actuación de Bam Adebayo. En Instagram, Dwyane Wade también se sumó a las felicitaciones al pívot de Miami.