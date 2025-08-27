En los últimos años, el Barça Basket ha mirado con atención hacia la NBA en busca de refuerzos. La agencia libre norteamericana se ha convertido en una vía recurrente para los despachos azulgranas, una estrategia que ahora suma un nuevo capítulo con la incorporación de Miles Norris este verano de 2025. La gran incógnita es si este camino resulta realmente fiable o si se trata de una apuesta arriesgada. ¿Quiénes han sido, en realidad, los jugadores procedentes de la NBA que han vestido de azulgrana en las últimas temporadas?

Nikola Mirotic: ¿el fichaje más espectacular de la historia del Barça?

La llegada de Nikola Mirotic al Palau empezó a fraguarse en Miami, durante una visita del entonces presidente Josep Maria Bartomeu. Lo que parecía una operación imposible terminó convirtiéndose en realidad: el hispano-montenegrino se convirtió en el nuevo líder del Barça Basket. Su fichaje fue uno de los más impactantes de la Euroliga en lo que va de siglo, y con la camiseta azulgrana dejó varias temporadas de alto nivel, títulos importantes y una salida inesperada. Ahora, ya como jugador del AS Mónaco, regresará al Palau en la jornada 19.

Satoransky y Abrines fueron apuestas seguras; Kevin Seraphin se retiró en el Barça

Tanto el base checo como el alero español conocían a la perfección el Barça Basket, ya que ambos vistieron la camiseta azulgrana antes de dar el salto a la NBA. Sus regresos eran considerados apuestas seguras, pero con el paso de los años Abrines —que volvió al Palau en 2019 tras su etapa en Oklahoma City— ha decidido poner fin a su carrera a los 32 años. Por su parte, el base checo afronta su último año de contrato tras regresar al FC Barcelona en 2022, después de disputar 404 partidos en la NBA con Wizards, Bulls, Pelicans y Spurs.

El fichaje de Kevin Seraphin en 2017 supuso una apuesta más arriesgada para el Barça Basket. Procedente de los Indiana Pacers, el pívot francés llegaba con una amplia experiencia en la NBA, donde había disputado 423 partidos repartidos entre Wizards, Knicks e Indiana, tras ser elegido en el número 17 del Draft de 2010. Sin embargo, su trayectoria se vio condicionada por los problemas de rodilla que le llevaron a anunciar su retirada en octubre de 2020. En sus dos temporadas como azulgrana, firmó una primera campaña notable, con 11 puntos y 4 rebotes de media, antes de ver reducidos sus números en 2018-19 a 7,6 puntos y 4 rebotes.

Willy Hernangómez como reemplazo de Mirotic

Juan Carlos Navarro, junto a la Junta Directiva del FC Barcelona, decidió poner fin a la era Jasikevicius-Mirotic, dando paso a un nuevo proyecto que comenzó el 1 de julio de 2023 con la llegada de Willy Hernangómez como principal fichaje de la sección para las siguientes tres temporadas. La etapa del pívot internacional español en el Palau ha sido irregular: pese a sus números, su rendimiento ha estado siempre bajo el escrutinio de la afición y la crítica.

Hernangómez entra ahora en el último año del contrato que firmó con el Barça, y la gran incógnita es qué ocurrirá a partir del 30 de junio de 2026. Antes de su etapa azulgrana, puso fin a su carrera en la NBA tras disputar 345 partidos con New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans.

Acierto con los fichajes de Jabari Parker y Chimezie Metu

Aunque ambos ala-pívots ya no forman parte de la plantilla del Barça Basket, tanto Jabari Parker como Chimezie Metu dejaron una huella significativa, tanto dentro de la pista como en el vestuario. Parker, que había abandonado la NBA tras ser seleccionado como pick 2 del Draft de 2014, llegó a Barcelona con la intención de recuperar su mejor versión y dejar atrás los problemas físicos que marcaron su carrera. Durante sus dos temporadas en el Palau, se consolidó como una figura clave antes de emprender rumbo al Partizan Belgrado el 28 de junio.

Metu siguió el camino abierto por Parker y también dejó momentos destacados con la camiseta blaugrana. Sin embargo, una grave lesión en el tendón de Aquiles truncó su etapa en el Barça, y actualmente el ala-pívot natural de Los Ángeles sigue en proceso de recuperación, buscando una nueva oportunidad en la Euroliga. En su primera experiencia europea, Metu promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes en la ACB, cifras que descendieron a 11 puntos y 4,8 rebotes en 24 partidos de Euroliga.

Miles Norris, el último en llegar procedente de la NBA

El alero de San Francisco, formado en la prestigiosa Brewster Academy de New Hampshire y con experiencia universitaria en Oregon, CC of San Francisco y los Gauchos de Santa Barbara, se incorpora al Barça Basket tras destacar en la NBA G League y disputar tres partidos la pasada temporada con los Boston Celtics. A diferencia de Metu y Parker, ya tiene experiencia en el baloncesto europeo, tras participar en 2024 en competiciones en Turquía. Ahora, bajo las órdenes de Joan Peñarroya, llega al Palau con promedios de 14,5 puntos y 6,3 rebotes como miembro de los Maine Celtics.