Lo logrado por La Laguna Tenerife en estos playoffs ACB tiene de celebración a los aficionados del cuadro insular. Sin embargo, la Liga Endesa no para y su próximo rival es, nada más y nada menos, que el Barça Basket. La eliminatoria frente a los madridistas estuvo marcada por las ausencias en la pintura en ambos bandos. En este caso, será diferente.

La Laguna Tenerife tendrá que contener al center del Barça Basket

El juego interior del Barça Basket ha estado bajo la sombra de la crítica todo el curso. Sin embargo, parece que la mejoría física de Jan Vesely ha cambiado para bien al equipo. El checo ya de por sí es muy determinante en buen estado físico, pero es que además, el contexto de la serie de playoffs ACB frente a La Laguna Tenerife le hacen ganar foco.

Vesely 🤝 Darío



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Una de las claves de La Laguna Tenerife frente al Real Madrid fue imponer su juego interior fluido con cuatros al cinco y un Yebo muy móvil. Los blancos, que se habían reforzado con Yurtseven y Sissoko, tuvieron serias dificultades para sostener a estos jugadores. Sin embargo, el pívot checo del Barça Basket, a pesar de su edad, es un jugador verdaderamente atlético y móvil, todo ello, con una altura y envergadura notable.

Las claves tácticas de esta serie de los playoffs ACB

Jan Vesely podría acabar imponiéndose en ataque sin estar especialmente castigado en defensa. No obstante, no es el único motivo por el cual podría ser determinante en la serie de playoffs ACB. La propuesta defensiva en bloqueo directo de Txus Vidorreta suele ser la agresividad. La Laguna Tenerife salta agresivo y ayuda largo, permitiendo recepciones en el roll corto del pívot y tiros abiertos en esquinas. En estas lindes el center titular del Barça Basket se mueve como pez en el agua.

The Jan Vesely experience 😍🏀



Short roll maestro.



Elite passing both inside and outside, and mid range jump shot got better with the years. #basketball #FenerbahceBeko pic.twitter.com/NpZkkZ6ABJ — Saša Milićević (@_s47e) June 14, 2022

Jugadores como Will Clyburn abierto para castigar o Joel Parra preparado para barrer la línea de fondo podrían frotarse las manos con Jan Vesely distribuyendo desde poste alto en el short roll. En este sentido, habrá que ver si La Laguna Tenerife mantendrá una de las que han sido sus señas de identidad y que le han llevado hasta todas unas semifinales en los playoffs ACB.