Durante años, la pregunta parecía tener una respuesta sencilla. Pero el crecimiento de la Basketball Champions League ha reabierto el debate: ¿sigue siendo la EuroCup la segunda competición más importante del baloncesto europeo o la BCL está ganando terreno? Analizamos nivel de equipos, público, historia reciente y modelo competitivo para entender quién domina realmente el segundo escalafón del viejo continente.

Dos modelos distintos para el segundo escalón del baloncesto europeo

La comparación entre EuroCup y BCL no es solo deportiva. En realidad, representa dos formas diferentes de entender el baloncesto europeo. Dos escenarios competitivos de filosofías antagónicas que permite desarrollarse por igual a proyectos modestos y a grandes equipos de la vieja europa que no cuentan con el músculo financiero suficiente para aventurarse en la Euroliga.

La EuroCup, organizada por Euroleague Basketball, funciona como la antesala de la Euroliga. Su campeón obtiene acceso directo a la máxima competición continental, lo que convierte cada temporada en una carrera de obstáculos hacia la élite. Una concepción clásica del baloncesto como lo hemos entendido toda la vida en el viejo continente.

La Basketball Champions League, impulsada por FIBA desde 2016, nació con una filosofía distinta. Su objetivo no es alimentar la Euroliga, sino construir una competición europea fuerte donde participen campeones y equipos destacados de las diferentes ligas nacionales que se desarrollan a este lado del atlántico. Es un concepto más moderno, más abierto, menos elitista que va calando poco a poco en el aficionado.

Nivel competitivo: la EuroCup mantiene ventaja

Si nos paramos a analizar el nivel medio de las plantillas que participan en ambas competiciones, la EuroCup sigue teniendo ventaja claramente. Muchos de sus participantes cuentan con estructuras y presupuestos preparados para competir en Euroliga, pero que por razones económicas no se han atrevido a dar el salto. Clubes como Valencia Basket y Virtus Bologna han utilizado esta competición como trampolín hacia el máximo nivel europeo.

En la BCL, en cambio, el paisaje es más heterogéneo. Equipos muy competitivos como Unicaja o Tenerife conviven con clubes emergentes de ligas menos mediáticas con, lógicamente, presupuestos más modestos dentro de lo que es el panorama continental. Esto provoca que el nivel medio sea algo más irregular, aunque también aumenta el factor sorpresa. La Basketball Champions League no es fácil, los partidos son atractivos y el campeón siempre es exigido, pero también es cierto que hay mucho “partido exótico” que genera menor interés.

¿Qué países dominan la EuroCup y la Basketball Champions League?

Otra forma interesante de analizar la batalla EuroCup vs BCL es observar qué países dominan cada competición. La EuroCup ha estado históricamente controlada por ligas con gran capacidad económica, no por nada es la antesala de la Euroliga. España, Italia o Rusia han concentrado buena parte de los títulos en las últimas décadas. Es una mera extensión del orden establecido históricamente.

La Basketball Champions League, por el contrario, ha mostrado una mayor diversidad geográfica. Al ser una competición de nuevo cuño, con una filosofía más global, es lógico que países no habituales en el foco baloncestístico irrumpan y puedan llegar a sorprender a ligas más potentes, es interesante este concepto integrador desde un punto de vista deportivo aunque sea menos atractivo comercialmente. En pocos años han levantado el trofeo varios clubes de España, Grecia, Alemania, Israel o Italia sin un dominador claro.

Público en los pabellones: ventaja clara de la EuroCup

La asistencia a los pabellones es uno de esos medidores que ofrece pistas interesantes sobre el interés real de una competición para el aficionado, aunque entra una variable muy heterogénea como el precio de las entradas (competencia de los clubes) y la capacidad económica del aficionado medio (imposible de cuantificar), los ratios de asistencia sí que nos sirven para establecer diferencias fiables.

Tras la pandemia de 2020-2021, ambas competiciones han recuperado progresivamente el público. Sin embargo, la EuroCup mantiene cifras superiores. Las estimaciones recientes sitúan la asistencia media aproximadamente en:

Competición Media de asistencia por partido EuroCup 6.000 – 6.500 BCL 3.500 – 4.000

El crecimiento de ambas competiciones desde la pandemia ha sido evidente, aunque la EuroCup mantiene una ventaja en cuanto a volumen total de espectadores. Mientras la BCL ha consolidado una base de aficionados cada vez más estable en diferentes mercados europeos, la EuroCup sigue beneficiándose del peso de clubes de ligas con mayor tradición y pabellones de mayor capacidad.

Prestigio y proyección europea

El prestigio deportivo es probablemente el factor que más diferencia a ambos torneos. La EuroCup mantiene un atractivo especial ya que el campeón obtiene una plaza en Euroliga. Este incentivo convierte el título en una puerta directa hacia la élite del baloncesto continental… si el equipo que lo logra tiene la capacidad económica para afrontar dicho reto.

La BCL, en cambio, ha construido su identidad de otra forma. Su trofeo no ofrece acceso a la Euroliga, pero sí ha conseguido consolidar una competición con personalidad propia, representando una idea distinta de modelo competitivo que está llamado a imponerse en los próximos años y que podría imponerse a la Eurocup si el proyecto NBA Europa prospera.

Campeones recientes de EuroCup y Basketball Champions League

La evolución de los campeones en la última década también ayuda a entender la diferencia entre ambas competiciones y cómo ayudan al desarrollo de los equipos que consiguen imponerse en ambos escenarios:

Campeones de EuroCup

Temporada Campeón País 2024-25 Hapoel Tel Aviv Israel 2023-24 Paris Basketball Francia 2022-23 Gran Canaria España 2021-22 Virtus Bologna Italia 2020-21 AS Monaco Francia 2019-20 Cancelada (COVID) — 2018-19 Valencia Basket España 2017-18 Darüşşafaka Turquía 2016-17 Unicaja España 2015-16 Galatasaray Turquía

Campeones de Basketball Champions League

Temporada Campeón País 2024-25 Unicaja España 2023-24 Unicaja España 2022-23 Telekom Bonn Alemania 2021-22 Lenovo Tenerife España 2020-21 San Pablo Burgos España 2019-20 San Pablo Burgos España 2018-19 Virtus Bologna Italia 2017-18 AEK Atenas Grecia 2016-17 Iberostar Tenerife España

Entonces… ¿quién está ganando realmente?

La respuesta depende del criterio utilizado. Si se analizan presupuestos, nivel medio de equipos y exposición mediática, la EuroCup continúa siendo la referencia como segunda competición europea. Pero si el foco se pone en diversidad geográfica, competitividad y expansión del baloncesto en distintos mercados, la BCL presenta argumentos cada vez más sólidos.

En realidad, ambas competiciones están construyendo su propio espacio dentro del ecosistema europeo, y probablemente la batalla por ser la segunda potencia del baloncesto en el viejo continente todavía esté lejos de resolverse, incluso puede que no se resuelva nunca o que un nuevo proyecto a nivel continental cambie radicalmente el escenario. El tiempo nos lo dirá.

Comparativa rápida: EuroCup vs BCL

Factor EuroCup BCL Organizador Euroleague Basketball FIBA Nivel medio de equipos más alto medio Público en pabellón mayor menor Diversidad de países campeones menor mayor Acceso a Euroliga sí no

Preguntas frecuentes sobre EuroCup y la Basketball Champions League

¿Es mejor la EuroCup que la BCL?

Depende del criterio. La EuroCup suele tener plantillas con mayor presupuesto y sirve de acceso a la Euroliga, mientras que la BCL destaca por su diversidad de ligas y competitividad.

¿Qué competición tiene más nivel?

En términos generales, la EuroCup presenta un nivel medio más alto, aunque la BCL también reúne equipos muy competitivos. Su atractivo no está realmente en el “nivel” sino en el descubrimiento a nivel europeo de proyectos alternativos, diferentes, que enriquecen el panorama del balón naranja.

¿Qué torneo tiene más público?

La EuroCup suele registrar cifras de asistencia superiores, con aproximadamente el doble de espectadores totales por temporada, pero esto no asegura que su seguimiento sea mayor, el ratio en % de ocupación de los pabellones es un dato que habría que analizar muy en profundidad.

¿Puede la BCL superar a la EuroCup en el futuro?

Es posible si continúa ampliando su presencia en diferentes mercados europeos y consolidando su identidad dentro del calendario continental. Fue un modelo que nació con muchas dudas no hace tantos años pero que cada vez capta más adeptos.