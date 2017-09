Proyecto San Pablo Burgos 17/18: Año uno

De sueño a pesadilla. De pesadilla a realidad. La afición burgalesa se encuentra por fin con la ACB tras una larga travesía por el desierto desde el primer ascenso frustrado del CB Atapuerca y los posteriores del Tizona. Por el camino, la amenaza de un año sin baloncesto, la ilusión de volver a la cabeza de la LEB y, por fin, el desembarco en la ACB.

Año uno para Burgos: de cabeza de ratón a cola de león en una temporada en la que los aficionados deberán acostumbrarse a otro baloncesto. Más calidad, más velocidad, más competición y, con toda seguridad, más derrotas. Pero nada de eso importa, el futuro es ahora más brillante. Más de 8.000 abonados demuestran el potencial del baloncesto en la capital burgalesa, una cifra que ni los más optimistas esperaban (la directiva aspiraba a la mitad) y las ganas de ver a un equipo en la máxima categoría del baloncesto europeo.

A la cabeza del primer proyecto ACB está un hombre de la casa. De la casa porque, a pesar de la corta historia del San Pablo, Diego Epifanio es un entrenador de Burgos. Segundo con Andreu Casadevall, cogió las riendas a mitad de la temporada 15/16 y logró el ascenso. Su renovación supone una apuesta por la continuidad y la confianza en un joven entrenador que tiene ante sí una oportunidad inmensa para mostrarse ante el baloncesto nacional. Discreto, bajo su mando tendrá algunos de los jugadores de la temporada pasada. Mantener un núcleo para después construir parece la apuesta del San Pablo, además de una oportunidad para los jugadores.

Si la cabeza del banquillo es Diego Epifanio, el líder del vestuario debe ser Javi Vega. Dos temporadas francamente buenas en LEB le han llevado de nuevo a la ACB, como veterano y capitán del grupo. Por el camino, una convocatoria de la selección española. Junto a él siguen Goran Huskic, Álex Barrera, Álex López y Edu Martínez. Apuesta por el bloque, el baloncesto nacional y jugadores que están en el momento de dar el salto. El perfil de todos ellos es parecido, jugadores que han llamado la atención de los grandes equipos, algunos (como Barrera y Huskic) incluso con experiencia en la máxima categoría que buscaron en LEB la oportunidad de demostrar su clase.

Los fichajes mezclan veteranía y experiencia internacional (ojo a Thompson y a Gailius que pueden dar la campanada) con jóvenes necesitados de minutos (las cesiones de Dos Anjos y Sebas Sáiz del Real Madrid han llenado de centímetros la pintura). Un equipo que puede jugar muy alegre y correr la cancha al ‘estilo Epifanio’, y que quizás eche de menos más kilos en la pintura.

En definitiva, un equipo ilusionante, pero sin perder de vista el objetivo de mantener la categoría. Si el Coliseum Burgos (la nueva casa del San Pablo) congrega a sus 8.000 abonados durante toda la temporada, los burgaleses serán un rival incómodo para cualquiera de los equipos ACB. El objetivo será no perder la ilusión de sus aficionados y luchar por estar, un año más (y esta vez dependiendo de lo deportivo) en la mejor liga de Europa. Además, salvo sorpresas, la plantilla está cerrada con un margen razonable para empezar a trabajar y la pretemporada no ha dejado malas sensaciones. Den la bienvenida al San Pablo Burgos.

BASES: COREY FISHER | THOMAS SCHREINER

Liga nueva, bases nuevos. El San Pablo ha fichado a dos veteranos para este puesto, además de contar con algunos jugadores que puedan ‘tapar agujeros’ en momentos puntuales si es necesario. Corey Fisher es, a priori, el base titular del equipo. Mucha calidad, ritmo y experiencia para un jugador que, si está inspirado y en forma, puede ser el motor del equipo sin problemas. Conocedor de la ACB, quizá Burgos sea esa plaza donde poder brillar y encontrar la estabilidad que le ha faltado en su carrera. Con un gran repertorio ofensivo, buen tiro a media y larga distancia y con un buen arranque para el contraataque, si selecciona bien el tiro y le pone ganas en defensa puede ser una de las figuras de un equipo que necesita de la velocidad y la electricidad para generar muchos tiros.

Corey Fisher subiendo el balón.<br>Foto: Charly Mula

Schreiner, en principio, partirá desde el banquillo pero se le auguran bastantes minutos en cancha. Experiencia más que demostrada en nuestra liga, será vital para cuando el equipo necesite pararse y pensar. Base contrastado y con altura (1,95 m.), sabe botar y tiene un buen tiro que se ve acentuado por su buena colocación.

VALORACIÓN DE SOLOBASKET: La posición de creador de juego depende en gran medida de Corey Fisher, de su rendimiento y motivación. Sabemos que es un jugador capaz de poner al equipo al máximo nivel, contando además con el apoyo de todo un veterano de la Liga Endesa como Schreiner. En caso de ser necesario, Jules Akodo podría jugar algunos minutos (tendrá ficha con el filian en EBA) e incluso Álex López (a priori, escolta) podría defender al base en algunos momentos de la temporada. Fisher y Schreiner son dos jugadores completamente diferentes y para momentos diferentes. Esto le permitirá a Diego Epifanio colocar a cada uno en la situación de partido que se requiera (Fisher para lanzar y correr, Schreiner para distribuir) pero provocará también que si uno de los dos no está inspirado, la dirección de juego flaquee.

ESCOLTAS: ÁLEX BARRERA | ÁLEX LÓPEZ | TADAS SEDEKERSKIS

La dupla de los Álex funcionó bien en LEB Oro, pero ACB es un reto mayor para ambos. Junto a ellos, una de las mejores promesas de Baskonia: Tadas Sedekerskis, que podrá jugar tanto de escolta como de alero y que llega cedido para demostrar su clase en la primera categoría, como ya ha hecho en categorías inferiores.

Comencemos por los renovados: Álex Barrera tendrá que cambiar ligeramente su juego para adaptarse como escolta en la Liga Endesa. A pesar de los minutos que tuvo la temporada pasada como alero, como escolta puede dar mucho de sí en la ACB, una categoría que conoce bien. Su capacidad de penetración será muy importante, además de su velocidad para los contraataques si, como parece, Diego Epifanio decide hacer correr la pista.

López, por su parte, afronta una temporada difícil. Después de un gran final de liga en LEB Oro, es fácil que sus minutos se vean muy reducidos por la competencia y tenga que echar una mano para ayudar en el puesto de base, sobre todo en defensa.

La perla lituana de Baskonia Tadas Sedekerskis debutó (ACBPHOTO/ I. Martín)

Sedekerskis llega cedido desde Baskonia por una temporada para continuar con su crecimiento. Marcado como una de las grandes promesas de Europa, la NBA ya se ha fijado en él (acudió al Nike Hoop Summit y al Jordan Brand Classic) y asume ahora el reto de jugar en la ACB. 19 años y calidad a raudales, debe dar un paso adelante y convertirse en un referente para un equipo recién ascendido. Tendrá oportunidades y está en su mano aprovecharlas. Dispondrá de minutos como escolta, donde podrá hacer valer su altura (2 metros) y como alero. Arsenal ofensivo de todo tipo (tiros a media y larga distancia y una buena penetración en velocidad) para el juego exterior del San Pablo.

VALORACIÓN DE SOLOBASKET: Los escoltas de este San Pablo podrán aportar puntos y versatilidad ofensiva, pero ofrece algunas dudas su rendimiento defensivo. Ninguno de ellos es especialista en estas lides, así que Barrera y López tendrán que dar un extra en este aspecto. De Sedekerskis se espera mucho en Burgos, pero no podemos olvidar que es un jugador de 19 años con mucho futuro por delante, pero al que el entrenador deberá proteger de una excesiva presión. En resumen: Si el esfuerzo defensivo es suficiente, es una posición muy bien cubierta, ya que en ataque tienen un abanico de opciones muy alto y con los tres jugadores equilibrados. Si el físico falla en defensa, Burgos podría sufrir en esta posición.

ALEROS: DEIVIDAS GAILIUS | EDU MARTÍNEZ | EMIL SAVIC

Si todo sale bien, se hablará mucho de Deividas Galius. Y no sólo en Burgos. Debe ser, sin duda, uno de los referentes ofensivos del equipo. Internacional con Lituania, experiencia en Euroliga, su físico y polivalencia le permiten aportar en ataque y defensa, pudiendo postear, lanzar y rebotear. Jugador versátil, equilibrado y disciplinado del que cuesta mucho destacar un único aspecto de su juego. Un referente claro que debe convertirse en uno de los pilares del equipo merced a sus números y a sus numerosos intangibles.

Gailius, el mejor para Neptunas (Foto: kkneptunas.lt

Junto a Gailius, Edu Martínez continúa en el equipo. Su altura, 2 metros, le convierte en un especialista para la ACB: de él se espera tiro exterior, algo que, cuando entra en racha, tiene de sobra. Es una gran oportunidad para Edu, ya que un especialista nacional cotiza al alza y, con confianza en sí mismo y en su tiro, puede disponer de minutos y puntos sobre la cancha.

Emil Savic llega cedido desde Valencia para entrenar con el primer equipo y jugar con el filial en EBA. Con experiencia en cualquiera de las posiciones exteriores, irá cogiendo tablas y es posible que entre en el primer equipo cuando las rotaciones y las lesiones lo hagan necesario.

Video of Deividas Gailius Euroleauge 2014-2015

VALORACIÓN DE SOLOBASKET: La incorporación de Deividas Gailius ha sido un golpe de efecto para el San Pablo. Será el titular en esta posición, muy equilibrado en ataque, defensa y rebote, permitiendo a Edu Martínez ejercer de tirador sin un excesivo desgaste. Además, el complemento de Savic le permite a Burgos una rotación más completa. Sin problemas en el alero, donde el lituano podrá brillar y Martínez sufrir menos desgaste para llegar fresco a las posiciones de equipo.

ALA PÍVOT: DEON THOMPSON | JAVI VEGA | SEBAS SÁIZ

Impresionante lo que Diego Epifanio tiene a su disposición en el puesto de ala pívot. Deon Thompson llega con experiencia y un gran físico a sus espaldas. Un ‘cuatro’ con mucha anchura y fuerza, que sabe colocarse bien para el rebote y conseguir segundas jugadas y puntos fáciles. Llega desde Estrella Roja y con mucha experiencia en Euroliga y, aunque pueda parecer que le faltan centímetros (2,04 m.) su capacidad de salto y potencia física le podrían hacer jugar como pívot si Diego Epifanio le necesitase.

Javi Vega busca el aro con fuerza (María González)

El capitán, Javi Vega, seguirá un año más en Burgos. En el primer año ya fue un referente, con un equipo a medio formar; en el segundo, capitán, ascenso y convocatoria con España. El tercero, vuelta a la Liga Endesa. En una plantilla con tantos jugadores jóvenes, el liderazgo de Vega en el vestuario se antoja fundamental. Jugador comprometido y muy querido en Burgos, capaz de abrir el tiro o jugar de espaldas. Tendrá que cambiar su ventaja física de LEB Oro por una mayor velocidad.

Para cerrar el puesto de ‘cuatro’ (a mi juicio, el puesto mejor cubierto del equipo), llega Sebas Sáiz. ¿Qué decir de este jugador que no se haya dicho ya?. Un físico portentoso, una envergadura de 2,30 m. y una ambición aún más grande. Terminado el ciclo de universidad americana y la polémica de sus fichajes veraniegos (primero Estudiantes y después Real Madrid) llega cedido para su primer contacto con el baloncesto profesional. Y esto no quiere decir que venga falto de experiencia ni de ganas. A su juego quiere añadir un mejor tiro a media distancia: si consigue abrir su juego será indefendible por la mayoría de ala pívot de la categoría. Ojo a su capacidad de rebote. Con el Real Madrid observándole de cerca, debe comenzar con buen pie su carrera en Europa, pero no se alcanza a ver el límite de su crecimiento.

Sebas Saiz (Foto: Ole Miss Rebels)

VALORACIÓN DE SOLOBASKET: Sin duda, la posición mejor cubierta del equipo. Con dos jugadores tremendamente físicos como Thompson y Sáiz, los ala-pívot burgaleses aportarán muchos rebotes al total del equipo. Además, permite un juego interior versátil, con Vega más liberado de cara a lanzamientos de media o larga distancia y jugando de cara, donde puede obtener ventaja. Los 'cuatros' azulones darán mucho que hablar esta temporada y si Sáiz sigue mejorando como se espera, pueden dar muchas alegrías. Excepcional la calidad del equipo en este aspecto.

PÍVOT: FELIPE DOS ANJOS | GORAN HUSKIC

Por altura no será. Los ‘cinco’ del San Pablo pasan ambos de los 2,10 metros.

Dos Anjos llega también cedido por el Real Madrid tras pasar el último año en Oviedo, donde destacó, y ser convocado para el Nike Hoop Summit (en el que no consiguió debutar) y está considerado como un jugador con mucho futuro. 2,18 metros y una gran envergadura le dan ventaja en los rebotes y los tiros cercanos al aro. Tras una buena experiencia en LEB Oro y, en general, una buena progresión, le toca dar un paso más y ser una figura importante en el juego interior del equipo. Tiene mucho margen y buen futuro y Burgos puede ser un buen lugar para un jugador en su situación: le queda trabajo en el gimnasio para ganar cuerpo, pero tiene juventud de sobra para ello.

Goran Huskic busca el pase ante Aleix Font (María González)

Goran Huskic, por su parte, continúa un año más en Burgos. Tras una buena temporada en LEB, de menos a más y con unos playoffs francamente buenos, le tocará batirse el cobre con jugadores más altos y fuertes, por lo que su juego deberá adaptarse y no depender únicamente de su técnica. Vuelve a la Liga Endesa con más experiencia y más maduro, tras cargar con buena parte del peso ofensivo de sus equipos en LEB y con el tamaño suficiente para destacar, su buena mano deberá ser suficiente para lanzar más tiros exteriores en una liga más competitiva.

VALORACIÓN DE SOLOBASKET: Si algo es importante para un pívot de la Liga Endesa es la altura. Este aspecto está más que cubierto para el San Pablo Burgos, con dos auténticas torres que, además, atesoran calidad técnica y recursos cerca del aro como para poder poner en problemas a los rivales si la bola llega al poste. Sin embargo, ambos jugadores podrían sufrir ante jugadores mucho más pesados que les fijen en la pintura y dificulten su juego. La progresión de Dos Anjos debería seguir subiendo como para llamar la atención en la liga y, si ambos se esfuerzan en el rebote, el juego interior de Burgos será muy solido.

valoración general de solobasket

En resumen, la plantilla del San Pablo Burgos es competitiva, especialmente si consideramos que este es su primer año en la élite del baloncesto español. La continuidad de varios jugadores puede ser una baza importante de cara a la armonía en el vestuario y a la conexión con el entrenador, que ve reforzada su posición después de los buenos resultados del año pasado.

Àlex Barrera supera a Dani Pérez y se dirige hacia la canasta (Foto: María González)

Mucho talento en ataque, especialmente en partidos abiertos y que permitan transiciones rápidas, con variedad de jugadores capaces de tirar y penetrar en busca de la canasta. Quizá sea una plantilla demasiado joven: la temporada dirá si esto es una ventaja o un inconveniente. A la mayor agilidad hay que restar la falta de experiencia en ACB, aunque el equipo cuenta con puntales (Gailius, Thompson, Vega) capaces de mantener la sangre fría en los momentos complicados.

Análisis deportivo aparte, con más de 8.000 abonados y un equipo, por fin, en la mejor liga de Europa, el baloncesto burgalés no puede hacer otra cosa más que sonreír. Se avecina un año duro en la cancha, pero si la afición se mantiene firme en el Coliseum Burgos, puede haber un proyecto de futuro ilusionante y que lleve al equipo en volandas.