Un problema para los ACB en Euroliga: ¿Podrán sobreponerse a la carencia?

El transcurso de la Euroliga sigue sin detenerse y los equipos españoles ya acumulan dos jornadas. Por el momento, el único que ha logrado la doble victoria ha sido Valencia Basket. En parte, por la entidad de los rivales en las primeras fechas. Más allá de resultados, los primeros duelos europeos han dejado patente un problema de base.

Un problema importante derivado del mercado de fichajes Euroliga

La irrupción de nuevas superpotencias económicas y el redoble de la apuesta de entidades como Panathinaikos han generado una crisis inflacionaria en el mercado de fichajes Euroliga. El dinero ha entrado a espuertas en el circuito y los precios se han disparado. Mismamente, conjuntos como Valencia Basket han visto cómo se pagaban cláusulas por sus estrellas una detrás de otra.

¡Mucha suerte, @jeanmontero03! 🧡



Cas 👉 Jean Montero se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/hYsQ4xaLff



Val 👉 Jean Montero es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/jyMQmSVAws



Eng 👉 Jean Montero parts ways with Valencia Baskethttps://t.co/RZiGxGP0B6 pic.twitter.com/gU5bYpwTbl — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026

Las cantidades de dinero ingresadas podrían servir para reforzarse. Sin embargo, es tal el dinero que ha irrumpido que el encarecimiento compensa los ingresos extra. En general, los jugadores de todas las posiciones cuestan más, tanto el buy-out, como el salario. Sin embargo, si hay un mercado con una escasez especialmente pronunciada y que, por tanto, especialmente tensionado, es el de interiores.

El contexto Euroleague de los ACB no ayuda

Los pívots han sido el gran quebradero de cabeza de los equipos Euroliga este verano. La necesidad en las pinturas de media Europa ha acuciado y muchos conjuntos se han movido fuerte para reforzarse. De hecho, incluso jugadores que habían perdido caché se revalorizaron. Milutinov, por ejemplo, ha pasado de rol secundario a piedra angular. En el caso de los ACB, las dificultades han sido máximas.

Los equipos ACB se encuentran, cada uno en un espacio, pero un escalón por debajo de las grandes superpotencias económicas de la Euroliga. Este hecho ha llevado a que se resienta la capacidad de fichar. Si bien en el perímetro no ha sido especialmente sangrante en líneas generales, la pintura sí que se ha resentido. La búsqueda de cincos no ha sido sencilla y cada uno en su contexto ha tenido que apostar.

Así es el gran problema de los equipos españoles en Euroliga

Los españoles han tenido que saber aprovechar puertas que se les han ido abriendo. Ante la imposibilidad de acceder a grandes interiores, han optado por jugadores con dudas, de EEUU, en valles de rendimiento o de ligas menos conocidas. Sin duda, el que vive un problema más importante en la pintura es Baskonia. Los vitorianos siguen trabajando, pero las jornadas transcurren.

Los taronjas aún no han podido llevar a examen sus apuestas, pero sin duda que hay dudas de por medio. El Barça Basket vivió el torbellino Moses Wright y sus movimientos posteriores levantaron suspicacias. El Real Madrid Baloncesto ha sido quien parece haber apuntalado mejor su pintura y, ni aun así, parece convencer 100%.

Baskonia, el paradigma de un problema generalizado

La pintura de Baskonia es el gran drama español en el contexto Euroliga. Los vitorianos se deshicieron de Khalifa Diop tras perder a Omoruyi y Diakité. A la entidad únicamente llegó Kenneth Faried con 37 años, batacazo con Alex Len incluido. Ahora parece que sumarán a Marcio Santos, pero el veterano center se lesionó contra Valencia Basket. En resumen, un contexto verdaderamente adverso para Paolo Galbiati.

Márcio Santos sign a two- year deal Kosner Baskonia pic.twitter.com/b0E2DAButQ — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) September 29, 2026

Los resultados para Baskonia están siendo verdaderamente negativos. Salvaron la jornada ACB gracias a una remontada sorprendente, pero en Euroliga sufren y mucho para proteger su rebote. La zona es un solar y los baskonistas lo sufren constantemente. Frente a Olympiacos les anotaron con suma facilidad en la pintura y les barrieron en rebote. Contra los taronjas trataron de cerrarse para suplir su inferioridad y recibieron un correctivo en forma de acierto en triples. La trascendencia del problema es multifactorial.

El Barça Basket ¿Mala suerte?

La línea interior del Barça Basket ha sido uno de los quebraderos de cabeza del conjunto. La salida de Moses Wright sin debutar lo revolvió todo. Supuestamente llegaría un pívot top para suplirle, pero nunca acabó sucediendo, entendiendo a Makoundou como otro perfil. Además, Josh Nebo, el jugador que quedaría como gran referencia interior, es muy tendente a las lesiones. Ahora, con él de baja, muchos se preguntan hasta qué punto es mala suerte.

[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]



El jugador 𝐉𝐨𝐬𝐡 𝐍𝐞𝐛𝐨 té una lesió al múscul soli de la cama dreta, produïda en l’entrenament d’aquest dimecres. El temps de recuperació és d’entre dues i tres setmanes, aproximadament.



El jugador 𝐓𝐨𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐯𝐛𝐮𝐨𝐦𝐰𝐚𝐧 ha sigut… pic.twitter.com/XcKmOh6njs — Barça Basket (@FCBbasket) September 24, 2026

Olek Balcerowski está tirando del carro culé en la pintura. Sin embargo, no sirvió para impedir que Dubai BC, por momentos, pasara por encima del Barça Basket. El conjunto no ha podido incorporar a ningún jugador verdaderamente contrastado. Josh Nebo fue la apuesta por un jugador con problema de lesiones, el polaco venía de no carburar en Panathinaikos y Unicaja y Makoundou se encontraba cedido en China. Nada que ver con centers muy contrastados como Valanciunas, Milutinov, Kabengele, Lessort…

El Real Madrid Baloncesto y el ocaso de su referente

Ya hace tiempo que la pintura del Real Madrid Baloncesto da de qué hablar. Hasta el momento Edy Tavares sacaba las castañas del fuego, pero las minutadas curso tras curso van haciendo mella en un jugador veterano. Ni Ibaka, ni Bruno Fernando, ni Alex Len, ni Garuba, ni Almansa han acabado de cumplir para dar descanso al caboverdiano. Además, de esas nuevas incorporaciones interiores debería salir, tarde o temprano, un sustituto para cuando el gigante de Cabo Verde no esté.

Este verano volvían a moverse para cerrar un cinco de calidad. Sin embargo, ni tan si quiera un presupuesto como el del Real Madrid Baloncesto ha permitido sumar un center contrastado al máximo nivel Euroliga. Las llegadas para la zona han sido potentes, pero no dejan de ser jugadores sin mucha experiencia en el baloncesto europeo. Está por ver cómo carburan Damian Jones y Olivier Sarr. El francés es posiblemente la gran decepción hasta el momento. De nuevo, ninguna estrella consagrada de la Euroliga, más apuestas.

Valencia Basket, pescando entre sus descartes

Valencia Basket, al igual que el resto de equipos ACB que militan en la Euroliga, ha tenido que hacer apuestas ante un mercado complejo para reforzar el juego interior. Neal Sako es su center más puro, sobre todo tras la posible salida de Sima. También pueden hacer las veces Jasiel Rivero y Osetkowski, más, sabiendo que al estilo dinámico taronja le funcionan muy bien los pívots móviles.

𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐚 𝐥𝐨 𝐬𝐮𝐲𝐨.



🥵 Asistencia de Jasiel Rivero y Omari Moore machaca el aro para mantener la diferencia con Kosner Baskonia.#EuroLeague pic.twitter.com/V3WAkKT1YF — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 29, 2026

Las llegadas de Dylan Osetkowski y Jasiel Rivero vienen marcadas por contextos muy particulares. El cubano ya salió en el pasado del club por la puerta de atrás. Además, aterrizó en la capital del Turia con un contrato temporal y ha acabado ganándose un sitio y parece que renovará, pero no era un refuerzo seguro. El germano-americano viene de vivir un periodo complicado de su carrera tras una inhabilitación. Idas y venidas han marcado su pasada campaña, pero desde luego que esta circunstancia determinó su verano.

Las tácticas de los entrenadores para paliar el problema

La pizarra adquiere una importancia aún mayor cuando toca tratar de cubrir las carencias que la plantilla pueda tener. En este caso, se nota que los tres entrenadores ACB han estado discurriendo en estas jornadas sobre cómo evitar que sus particulares problemas en la pintura se hagan patentes. Con mejor o peor suerte han tratado de maximizar las virtudes de sus integrantes.

Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket se dan la mano

La llegada de Pedro Martínez ha ‘valencianizado’ al Real Madrid Baloncesto, mientras que Xavi Albert ha sido una línea continuista en Valencia Basket. Ambos conjuntos vienen apostando muy fuerte por el ritmo y por muchas situaciones de sistema Iverson en el juego media pista. Con ello vacían la zona de los interiores rivales. En el caso de los taronjas ha dado buen resultado, mientras que los madridistas se encuentran en la disyuntiva de si es bueno alejar tanto a Tavares de la canasta. El juego interior rival suele ser más dominante y en ambos casos tratan de aclarar la zona para penetradores.

El Real Madrid de Pedro Martínez sacándole jugo a los sets desde el corte Iverson. pic.twitter.com/ZPyLIYogax — BasketDataES (@TheGameReads) September 6, 2026

Barça Basket y Baskonia, a la locura

Ambos equipos están teniendo que vérselas muchos minutos con ala-pívots al cinco. Barça Basket y Baskonia están tratando de deslavazar el juego y convertirlo en correcalles donde piezas más móviles puedan castigar a los centers del oponente a la carrera. La principal diferencia es que los culés han encontrado cierta seguridad jugando sistemas como el Spain Pick and Roll. El sistema aleja a los pívots del oponente para penetrar el lado abierto y bloquea a los grandes para que no caigan a la zona. De nuevo ideas para paliar la debilidad. Los vitorianos, por contra, están totalmente atascados en juego media pista. Los de Paolo Galbiati parecen solo poder sumar al contraataque.