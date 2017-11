30 Historias NBA: Thon Maker, el gigante sudanés

THON MAKER, EL GIGANTE SUDANÉS

En agosto del verano pasado Thon había perdido el avión que le llevaría a Milwaukee pero consiguió que United Airlines le acomodara en el siguiente vuelo, manteniendo su billete de primera clase. El asunto se complicó cuando el dueño original de ese asiento, que en un principio había renunciado a él, apareció en el último momento. Thon fue cambiado entonces a la clase Economy Plus donde, pese a tener menos espacio, conseguía entrar, aunque no sin esfuerzo. Pese a todo faltaba un sitio por recolocar y el único libre estaba en la última fila, delante de los lavabos. La azafata del vuelo fue preguntando uno por uno buscando a un pasajero al que no le importase cambiar pero Thon fue el único que accedió a ocupar el asiento, sin posibilidad de reclinarse y sin apenas espacio para sus piernas, tras ver que nadie se prestaba voluntario.

Thon mide 2.15m y su nombre completo es Thon Marial Maker. Actualmente center de los Milwaukee Bucks, Maker nació en Sudan el 25 de febrero de 1997 aunque tiene nacionalidad australiana. Antes de cumplir los cinco años, Thon escapó de la guerra civil de Sudan junto a su hermano pequeño y su tía, rumbo a Uganda. Desde ahí fueron aceptados como refugiados en Australia, donde los Maker vivieron hasta que Thon y su hermano se trasladaron a Estados Unidos.

Thon Maker en el Canada Elite

Durante su tiempo en Australia, Thon Maker vivió en Perth, una de las ciudades más pobladas del país. Fue descubierto por Edward Smith, un benefactor que buscaba historias como la suya y ofrecía oportunidades a los más desfavorecidos. Smith encontró a Maker jugando a fútbol y es que, a sus 14 años, el sudanés no había probado el baloncesto en su vida. Smith, que se convertiría en su mentor y tutor legal desde ese momento, convenció a su tía para llevar a Maker a Sídney, ofrecerle todo lo que necesitase y educarle personalmente.

En Sidney, Thon Maker se enroló en St. George Basketball Association durante el curso 2011-2012 y rápidamente empezó a dominar en la cancha y a hacer amistades fuera de ella. Fue un gran año para él, en el cual mejoró a base de esfuerzo y trabajo, y Maker descubrió que podía tener un gran futuro en el baloncesto. Sin embargo, justo antes de los playoffs de su equipo, Thon tuvo que abandonar Australia para asistir a un campus de baloncesto de élite en Texas, Estados Unidos.

Thon Maker en Orangeville Prep

CAMINO A AMÉRICA

En América sufrió un pequeño periodo de adaptación en el que cambió de escuela hasta tres veces, antes de asentarse en Virginia y enrolarse en Carlisle School, un colegio privado en Martinsville. En Carlisle, Thon promedió 22 puntos, 13 rebotes y casi 5 tapones por encuentro durante los dos años que estuvo en el equipo, llevando a la escuela al título estatal en su segunda temporada. El año siguiente, en 2014, los hermanos Maker se mudaron nuevamente, siguiendo a Edward Smith, el benefactor que les había brindado tantas oportunidades en Australia. Se asentaron en Ontario, Canadá y se matricularon en Orangeville Prep School.

En Canadá Maker tuvo la oportunidad de unirse al Athletic Institute de Mono, donde siguió mejorando y trabajando en su juego. La temporada 2014-2015 fue muy importante para Maker porque en febrero anunció su intención de reclasificarse y finalizar su periodo de High School para dar comienzo a su periplo universitario. En aquel entonces Maker estaba considerado un prospect top-5 del país y este anuncio revolucionó el panorama universitario; todos querían hacerse con el gigante sudanés. Grandes programas como Kentucky, UCLA, Louisville o Maryland acapararon los focos a la hora de intentar convencer a Maker.

Thon Maker con la camiseta del Adidas Nations

Dos meses más tarde del anuncio, Maker compitió en el Nike Hoop Summit representando al combinado World contra el equipo estadounidense. Compartió canchas con jugadores como Brandon Ingram, Jamal Murray o Ben Simmons, todos actualmente en la NBA. En el encuentro Maker no consiguió anotar ningún tiro de campo y terminó con 2 puntos, 10 rebotes y 1 tapón, dejando muchas dudas a los expertos sobre su supuesta mejora ofensiva y recursos desde el perímetro. “Una noche para olvidar, sin ninguna duda, para Thon Maker”, escribía Sam Vecenie de la CBS al término del encuentro.

Para sorpresa de muchos, en junio de 2015 Maker anunció que finalmente permanecería en High School un año más y seguiría formando parte de la Class of 2016. El jugador sudanés lo achacaba al estrés del proceso y su intención de completar su educación en Orangeville. A lo largo de la siguiente temporada, Maker jugó como power forward en el Athlete Institute y continuó atrayendo la atención de los grandes programas universitarios estadounidenses. Su historia dio un nuevo giro cuando, en abril de 2016 declaró su intención de presentarse al Draft de la NBA sin pasar por la universidad.

Video of Thon Maker REVOLUTIONARY 7 FOOTER - Incredible Sophomore - Class of 2016 Basketball

El reglamento NBA exige que los jugadores hayan cumplido 19 años antes de inscribirse al Draft y que haya pasado un año tras finalizar su etapa de High School. Actualmente la NBA quiere alargar ese periodo hasta los 20 años de edad, haciendo más difícil aún el salto desde secundaria hasta la mejor liga del mundo. Argumentando que su último año de High School sería en realidad un año de post-graduate, Maker encontró una rendija en la normativa de la NBA y consiguió que la liga le admitiera en la lista de entrada para el Draft.

SALTO A LA NBA

De esta forma, Maker se convirtió en el primer teen desde 2005 en ser drafteado sin haber pasado por college o baloncesto internacional. En ese Draft, el último antes de que la NBA instaurase su nueva regla respecto a los adolescentes que llegaban a la liga, las franquicias NBA seleccionaron a jugadores como Martell Webster (6º pick), Andrew Bynum (10º), Monta Ellis (40º) o Amir Johnson (52º).

Thon Maker el día del Draft.

En los meses previos al Draft muchos analistas y ojeadores NBA se acercaron a ver jugar al gigante sudanés y Thon accedió a realizar pruebas individuales con distintos equipos. Los scouts destacaban la energía y garra con la que Maker jugaba y la intrigante figura de un jugador de 7 pies que tenía buen bote y habilidad para correr con el balón. Hablaron de la agilidad inesperada de un joven de su tamaño y también de cómo sus destrezas podían extrapolarse a la NBA.

Como era de esperar no todo eran buenas palabras para Maker. Expertos NBA hablaron también de sus puntos débiles, como su falta de equilibrio al penetrar o las preocupaciones que ofrecía en la defensa en el poste. Maker tuvo que aguantar diversos ataques del panorama baloncestístico. Desde los que criticaban su decisión de presentarse al Draft como de aquellos que dudaban de su verdadera edad, la cual situaban en torno a los 22 o 23 años. Thon descartó cualquier teoría conspiradora saliendo al paso de esas declaraciones y dejando claro que 1997 fue su año de nacimiento.

En el Draft de 2016, Maker fue elegido por los Milwaukee Bucks en 10º posición. Durante la summer league, el jugador senegalés promedió 14.2 puntos y 9.6 rebotes y en enero del año siguiente consiguió su primera titularidad con los Bucks. Desde entonces Maker no ha dejado de trabajar y ganar importancia: actualmente promedia 17 minutos por encuentro en su segunda temporada NBA. En una franquicia como Milwaukee, plagada de jóvenes talentos y con un proyecto de reconstrucción pero que ya da algunos frutos, Maker debería tener el contexto ideal para continuar su desarrollo y seguir mejorando.

Thon Maker y Malcom Brogdon

La historia de Thon Maker es la historia de un jugador desarrollado en tres continentes distintos, desde la África en guerra civil que abandonó con cinco años, a Oceanía, donde dejaría el fútbol por el balón naranja en la modernista Sídney, y llegando finalmente a América para convertirse en hombre. Para Maker siempre ha sido acerca de confiar en sí mismo y trabajar. Trabajando salió de St. George Academy en Berth y trabajando consiguió que la NBA le permitiera presentarse al Draft un año antes. Ahora, en una NBA donde los pivots tradicionales pierden importancia respecto a la nueva generación de centers capaces de generar desde el perímetro y en la que el juego aposicional ha cobrado protagonismo respecto a los puestos clásicos en la cancha, Thon Maker tiene ante sí la oportunidad de demostrar que el hype recibido en su etapa de High School no fue en vano. Apenas 20 primaveras y nada más que 5 años jugando al baloncesto son muestra de lo que este gigante sudanés puede conseguir con tiempo y esfuerzo.

"I'm going to be an All-Star. Not just once, multiple times. I'm going to be an MVP. I'm going to be Defensive Player of the Year. And most importantly, I'm going to be a champion. Not just once, but multiple times”. -Thon Maker

Este artículo pertenece a la serie de 30 Jugadores - 30 Semanas - 30 Historias que se publica cada lunes en Solobasket:

La fotografía de portada es cortesía de Bleacher Report Magazine.