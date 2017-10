Presentación

Llevo un tiempo dando forma a este proyecto y hoy, 22 de octubre y domingo, doy inicio a esta serie llamada "30 Jugadores - 30 Semanas - 30 Historias" donde recojo las historias de 30 nombres de la NBA, uno por equipo, a lo largo de las 30 semanas que duran la temporada regular y los Playoffs. Cada domingo se añadirá un nuevo nombre a esta lista y el enlace al artículo con su perfil y su historia.

La idea es buscar las historias menos conocidas o que no siempre están en primer plano por lo que he evitado hablar sobre las primeras espadas de cada equipo. Esto supone que no hablaré de LeBron James cuando le toque a Cleveland, ni de Kawhi Leonard cuando sea el turno de los Spurs, ni tampoco de Lowry o DeRozan en el caso de los Ratpros, entendiendo que todos estos son ejemplos de jugadores estrellas en sus respectivos equipos. El orden de publicación de los perfiles será aleatorio pero en esta página principal listaré los 30 equipos en orden alfabético. Cada domingo añadiré un nuevo enlace con una nueva historia y dejaré el nombre de la siguiente.

Las nuevas camisetas Statement de Nike de cada equipo NBA

La NBA está repleta de historias y muchas de ellas ya han sido contadas. Este proyecto no pretende ser una repetición de esas historias sino más bien una forma de trazar un camino a través de todas las franquicias de la NBA contando algunas de las que yo considero que son menos conocidas. Existen muchos jugadores veteranos con años de experiencia a sus espaldas que guardan relatos asombrosos que escapan a la luz y viven a la sombra de los Durant, los Antetokoumpo o los Embiid. Con "30 Jugadores - 30 Semanas - 30 Historias" busco enseñar estas memorias y aprender al mismo tiempo.

Empezando el 29 de octubre y hasta el 20 de mayo, ambos domingo, publicaré un perfil de jugador por cada equipo en la NBA. Esta serie de artículos terminará coincidiendo con los últimos coletazos de la temporada, las Conference Finals y entonces intentaré recuperar los que han sido, para vosotros, los mejores de la colección.

Durante las próximas 30 semanas agradezco todo tipo de intento (y éxito) de compartir esta serie que nace con el único objetivo de entretener y descubrir algunas de las historias más bonitas y desconocidas de la mejor liga del planeta.

Muchas gracias de antemano a todos los que os molestéis en leer cualquiera de las piezas y...

¡Feliz lectura!

Equipos NBA

Atlanta Hawks:

Boston Celtics :

Brooklyn Nets :

Charlotte Hornets :

Chicago Bulls :

Cleveland Cavaliers :

Dallas Mavericks :

Denver Nuggets :

Detroit Pistons :

Golden State Warriors:

Houston Rockets :

Indiana Pacers :

LA Clippers :

LA Lakers:

Memphis Grizzlies:

Miami Heat:

Milwaukee Bucks:

Minnesota Timberwolves:

New Orleans Pelicans:

New York Knicks:

Oklahoma City Thunder: Steven Adams (29 octubre)

Orlando Magic:

Philadelphia Sixers:

Phoenix Suns:

Portland Trail Blazers:

Sacramento Kings:

San Antonio Spurs:

Toronto Raptors:

Utah Jazz:

Washington Wizards: