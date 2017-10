Guía SoloBasket NBA 2017/18

¡¡Ya está aquí!! Comienza la temporada 2017/18 de la NBA. Golden State Warriors luchará por mantener el campeonato que defenderá en esta campaña. Tras uno de los veranos más movidos de los últimos años, la competencia se presenta feroz: Cavaliers, Thunder, Celtics, Rockets... Nos preparamos para otro año de ensueño, a buen seguro, y para ello dejamos al lector la opción de estar al tanto de toda la información con esta guía especial.

One more day... but first, the TOP 10 PLAYS of the #NBAPreseason! pic.twitter.com/V2gN3uT9Wz